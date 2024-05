Semulsp proíbe entrada de resíduos industriais, de construção civil e hospitalares no aterro sanitário de Manaus

A partir do dia 17 de maio, está proibida a entrada de resíduos industriais, de construção civil e hospitalares no aterro sanitário de Manaus, incluindo materiais que passaram por processos de inércia. A decisão foi tomada pelo secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, e também impede a distribuição ordenada desses rejeitos no aterro. A medida foi oficializada pela Portaria nº 036/2024, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nesta terça-feira (7), que estabelece a proibição da “recepção e disposição final” desses três tipos de lixo no aterro.

De acordo com o documento, as determinações atendem o Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Ministério Público do Amazonas (MPAM). “Os efeitos da presente portaria entraram em vigor no ato de sua publicação”, reforça o documento. O aterro sanitário municipal fica localizado no km 19 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

Episódio com Amom

No mês passado, o pré-candidato a prefeito e deputado federal, Amon Mandel (Cidadania), criou uma polêmica e um embate com o secretário Sabá Reis ao descartar um caminhão de lixo em frente ao aterro sanitário.

Segundo a Semulsp, o parlamentar havia sido orientado por funcionários do local a realizar o descarte em coletores autorizados, mas de acordo com Mandel, ele teria que pagar um valor para deixar os resíduos no local, o que não aconteceu e resultou na polêmica.

Para o titular da Semulsp, Sabá Reis, independentemente do cargo, as pessoas precisam entender que existem regras em determinados locais e elas precisam ser respeitadas. “Ele tentou invadir esse espaço. O aterro tem ordem, tem procedimentos, tem que ser autorizado. A gente precisa saber que tipo de lixo é, para dar a destinação correta”, explicou na época do ocorrido.