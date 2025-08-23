A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Semulsp se pronuncia após caminhão-baú de empresa terceirizada se envolver em acidente na zona Oeste de Manaus

Semulsp exige responsabilidade integral da empresa contratada e reforça colaboração com autoridades.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 22:19

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um caminhão-baú de uma empresa terceirizada que presta serviços à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) se envolveu em um acidente de trânsito na avenida São Jorge, zona Oeste de Manaus, na tarde deste sábado (23). A pasta disse em nota que o incidente, que não deixou vítimas, aconteceu enquanto o motorista se dirigia à sede da empresa para recolher o veículo e os equipamentos utilizados durante os serviços de capinação, varrição e poda.

Segundo a Semulsp, os equipamentos, sob responsabilidade do ajudante conhecido como “ferreiro” na atividade, estavam sendo transportados junto ao caminhão ao final do expediente. O acidente mobilizou equipes da Semulsp, que reforçaram que o órgão não compactua com infrações graves cometidas por servidores ou terceirizados durante a execução de suas funções.

PUBLICIDADE

Imediatamente após o ocorrido, a Semulsp determinou que a empresa contratada assumisse integralmente as responsabilidades decorrentes do acidente, incluindo a reparação de eventuais danos materiais e o suporte às pessoas eventualmente afetadas. Além disso, o condutor foi afastado das atividades enquanto a empresa realiza procedimento interno para apurar as circunstâncias do acidente, verificando especialmente as condições do motorista e do veículo no momento do fato.

Leia mais: Caminhão desgovernado invade casa e atinge carros no bairro São Jorge em Manaus; motorista foi detido

PUBLICIDADE

A secretaria também reforçou que seguirá acompanhando de perto todas as medidas adotadas pela contratada e se manterá à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.

Leia nota completa:

PUBLICIDADE

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), informa que, no final da tarde deste sábado, 23/8, um caminhão-baú de uma empresa terceirizada que presta serviços à Semulsp nas atividades de capinação, varrição e poda, se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas, na avenida São Jorge, zona Oeste.

Conforme apuração preliminar, o condutor deslocava-se para a sede da empresa após o término do expediente, a fim de recolher o veículo e os equipamentos utilizados no serviço — estes sob responsabilidade do ajudante (função conhecida na atividade como “ferreiro”).

PUBLICIDADE

A prefeitura não compactua com infrações graves cometidas por servidores públicos ou funcionários terceirizados durante o exercício de suas funções.

A Semulsp já exigiu que a contratada assuma integralmente todas as responsabilidades decorrentes do ocorrido, inclusive a reparação de eventuais danos materiais e o amparo às pessoas atingidas. A secretaria determinou, de imediato, o afastamento do condutor e a abertura de procedimento interno pela empresa para averiguar as circunstâncias do acidente e as condições em que o motorista se encontrava, sem prejuízo das medidas administrativas e sanções contratuais cabíveis.

A Semulsp reforça os protocolos de segurança e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e acompanhar de perto todas as providências.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Meio Ambiente

Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica

Dados do Inpe indicam melhor resultado desde 2019.

há 23 minutos

Política

PT elege nova executiva com foco na reeleição de Lula, Trump na mira e a CNB em postos-chave

Nova executiva do PT privilegia a CNB e fortalece estratégias para a reeleição de Lula.

há 54 minutos

Brasil

Goleiro Cássio faz desabafo após filha autista de 7 anos ser rejeitada em escolas: “Ela não é aceita”

Atleta critica escolas que falham em aplicar a legislação de inclusão e garantir suporte adequado.

há 1 hora

Manaus

Trabalhador de 40 anos morre em acidente durante instalação de placa em loja do Shopping Cidade Leste em Manaus

Shopping reforça apoio à família e destaca acompanhamento dos procedimentos legais junto ao IML.

há 2 horas

Amazonas

Bancos, postos de combustíveis e comércios são alvos de fiscalização do Procon no interior do Amazonas

A ação foi motivada após denúncias.

há 2 horas