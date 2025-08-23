Semulsp se pronuncia após caminhão-baú de empresa terceirizada se envolver em acidente na zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Um caminhão-baú de uma empresa terceirizada que presta serviços à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) se envolveu em um acidente de trânsito na avenida São Jorge, zona Oeste de Manaus, na tarde deste sábado (23). A pasta disse em nota que o incidente, que não deixou vítimas, aconteceu enquanto o motorista se dirigia à sede da empresa para recolher o veículo e os equipamentos utilizados durante os serviços de capinação, varrição e poda.

Segundo a Semulsp, os equipamentos, sob responsabilidade do ajudante conhecido como “ferreiro” na atividade, estavam sendo transportados junto ao caminhão ao final do expediente. O acidente mobilizou equipes da Semulsp, que reforçaram que o órgão não compactua com infrações graves cometidas por servidores ou terceirizados durante a execução de suas funções.

Imediatamente após o ocorrido, a Semulsp determinou que a empresa contratada assumisse integralmente as responsabilidades decorrentes do acidente, incluindo a reparação de eventuais danos materiais e o suporte às pessoas eventualmente afetadas. Além disso, o condutor foi afastado das atividades enquanto a empresa realiza procedimento interno para apurar as circunstâncias do acidente, verificando especialmente as condições do motorista e do veículo no momento do fato.

A secretaria também reforçou que seguirá acompanhando de perto todas as medidas adotadas pela contratada e se manterá à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.

Leia nota completa:

