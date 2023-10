Sensor para evitar acidentes é instalado na passagem subterrânea na avenida João Valério, em Manaus

Notícias de Manaus Visando a prevenção de acidentes de trânsito, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), instalou na avenida João Valério, zona Centro-Sul da cidade, uma sinalização vertical equipada com sensores de presença. Essa medida tem como objetivo evitar colisões de veículos que possuam altura igual ou superior a quatro metros com o delimitador.

A equipe de sinalização instalou dois conjuntos de semáforos equipados com sensores de presença, posicionados a quatro metros de altura. Quando um veículo com altura igual ou superior a quatro metros se aproximar, o sensor será acionado e o semáforo ficará na cor vermelha. Essa é uma medida de segurança adicional, cuja finalidade é alertar os motoristas sobre a restrição de altura na via.

Inicialmente, essa sinalização será implantada na avenida João Valério, entre a Djalma Batista e a Constantino Nery. Após avaliações de funcionamento, visibilidade e aceitação, a equipe considerará a implantação no sentido oposto. Os motoristas terão 15 segundos para visualizar o semáforo na cor vermelha, garantindo tempo suficiente para tomarem as devidas precauções, como desvio utilizando as alças laterais.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, acompanhou a entrada em operação do novo sistema e destacou a importância do equipamento. O equipamento passou por testes antes da instalação, ressaltou que o sistema foi testado em laboratório e a equipe está acompanhando para observar o funcionamento antes de realizar a implantação no sentido oposto.

“Temos uma sinalização antes do complexo viário que fica em amarelo e piscante, isso já chama a atenção de que existe ali uma altura limite e ainda temos placas indicando a altura. Na hora que a carreta passar acima da altura permitida, acima dos quatro metros, o sinal muda de amarelo e piscante para vermelho e mostra para o motorista do caminhão que ele está acima da altura limite. Com o aviso, o motorista tem opção de dobrar a direita ou à esquerda e não descer a pista que passa abaixo da avenida Constantino Nery”, explicou.

Motoristas que conduzem veículos acima da altura permitida devem evitar a avenida João Valério. Caso entrem na avenida, devem optar pelas alças direita ou esquerda, evitando a passagem subterrânea na pista central. O gerente de Operação da Cigás, Ricardo Ciraulo, elogiou a medida tomada pelo IMMU e destacou que o equipamento trará mais segurança aos dutos de gás da companhia.

“A Prefeitura de Manaus e o IMMU estão de parabéns em melhorar a sinalização local em função dos eventos ocorridos. E isso era o que estava faltando para advertir motoristas de caminhões. Sem dúvida, a iniciativa é de muita importância para garantir o duto que se encontra no local”, afirmou o representante da Cigás.

Redação AM POST*