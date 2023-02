‘Seremos gratos para sempre’, agradece filho de Amazonino Mendes após funeral

Redação AM POST

Se encerrou neste sábado (18), o funeral do ex-governador Amazonino Mendes que acontecia no Teatro Amazonas. Em nota, Armando Mendes, filho do político, agradeceu ao governador Wilson Lima e ao prefeito David Almeida pela cerimônia de despedida.

“Somos todos gratos por cada ação, por cada gesto, pelo reconhecimento ao homem, ao pai e ao político de quem hoje nos despedimos”.

Armando Mendes também agradeceu aos servidores que atuaram de forma direta e indireta na realização do velório, para que tudo transcorresse na normalidade.

Ao fim da nota, o filho do ex-governador também agradeceu ao povo amazonense e admiradores de Amazonino que compareceu para dar adeus ao ex-governador e prestar suas últimas homenagens.

“Nosso muito obrigado a todos […] em especial ao povo, que ele tanto amou, que nos transmitiu em declarações, mensagens e presença nas solenidades todo esse sentimento de reconhecimento, gratidão, amor e carinho. Seremos gratos para sempre!”, afirmou Armando Mendes.

O corpo de Amazonino deixou o Teatro Amazonas por voltas das 10h deste sábado, e seguiu cortejo por alguns pontos da cidade de Manaus, como o Palácio de Justiça, pela primeira seda Universidade do Estado do Amazonas e a sede do Governo.

Em cerimônia restrita a família, o corpo do ex-governador será cremado e suas cinzas serão levadas para Eirunepé, onde serão espalhadas em um serigal localizado no município.