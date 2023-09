Serviço Aéreo de Goiás está a caminho do AM para fazer traslado de goianos vítimas de queda de avião

Manaus/AM – governador Ronaldo Caiado determinou, neste domingo (17/09), que o Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) faça o traslado dos cinco goianos vítimas do acidente aéreo, em Barcelos, no interior do Amazonas. O estado conseguiu autorização especial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que a aeronave faça o resgate. A aeronave já está em trânsito e tem previsão de chegada na capital amazonense às 17h, no horário local (18h pelo horário de Brasília).

Caiado também entrou em contato com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que intensificou o apoio técnico para o transporte dos corpos até Manaus. Como o local do acidente não possui estrutura para receber os corpos e preparar para o traslado, o governador amazonense assegurou a Caiado o envio de equipe de médicos legistas para acelerar o processo.

De acordo com o superintendente do Saeg, tenente-coronel Regys, da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a aeronave destacada para a missão decolou para a capital amazonense assim que a autorização foi emitida. Por conta da necessidade de espaço, os bancos foram retirados e dois militares foram empenhados, sendo o piloto e co-piloto. A chegada dos corpos em Manaus está prevista para o fim da tarde deste domingo, quando a equipe goiana já estará de prontidão no local.

A previsão para o início do traslado de Manaus para Goiânia depende do andamento dos procedimentos técnicos no Amazonas. Já a retirada das vítimas do Instituto Médico Legal (IML) requer a presença e autorização de um familiar. A queda aconteceu no sábado (16/09), quando um grupo de turistas iria fazer pesca esportiva na região. Todos os 14 passageiros morreram no local.

Redação AM POST