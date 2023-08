Serviços do ‘Sine nos Bairros’ serão ofertados nas zonas oeste e sul de Manaus

Manaus/AM – A ação ‘Sine nos Bairros’ será realizada neste sábado e domingo 2 e 3 de setembro, das 8h às 12h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam), no bairro Lírio do Vale, zona oeste, e na escola de samba Reino Unido da Liberdade, no bairro Morro da Liberdade, zona sul.

No sábado, a van itinerante estará na Ieadam, localizada na rua Vale do Sol, n° 50, no bairro Lírio do Vale, zona oeste, disponibilizando vagas de emprego, cadastro e orientação para Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS Digital), além de seguro-desemprego.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Neste fim de semana, convidamos os moradores das comunidades para aproveitar os serviços itinerantes do Sine Manaus. Estaremos prontos para atender e cadastrar novos trabalhadores, além de orientar sobre a CTPS digital e encaminhar para vagas de emprego. Pedimos aos interessados que levem a documentação completa. Em setembro, estaremos em várias áreas da cidade, então continuem acompanhando nossa programação”, destacou o diretor do Sine Manaus, Fábio Araújo.

Domingo

Na manhã de domingo, a escola de samba Reino Unido da Liberdade também vai receber a ação itinerante do “Sine nos Bairros”, com diversas oportunidades de emprego e cadastro no Sine Manaus. O espaço está localizado na rua Alameda São Pedro, nº 195, bairro Morro da Liberdade, zona sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Proposta

O “Sine nos Bairros” é uma ação itinerante inovadora, seu propósito é levar os serviços do Sine Manaus diretamente aos bairros, atendendo os moradores que enfrentam dificuldades de acesso de locomoção aos serviços municipais. A iniciativa busca oferecer às comunidades uma variedade de ações e oportunidades que normalmente estariam disponíveis apenas no órgão central, tornando todo o processo mais acessível e conveniente para todos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST