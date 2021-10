Serviços essenciais de saúde, comércio e limpeza serão mantidos no feriadão em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo na segunda-feira, 1º/11, em comemoração ao Dia do Servidor Municipal, celebrado em 28/10. Os serviços essenciais de saúde, comércio e limpeza serão mantidos na data, assim como no feriado do Dia de Finados, 2/11.

Continua depois da Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a maternidade Dr. Moura Tapajóz, localizada na Compensa, zona Oeste, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) funcionarão em regime de plantão. Também o programa de profilaxia da raiva humana terá atendimento no sábado, 30, e domingo, 31/10, segunda e terça-feira, das 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul, ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam).

A clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, no, Lago Azul, zona Norte, estará aberta no sábado, domingo, segunda e terça-feira, no horário das 8h às 18h, para atendimentos gerais em Atenção Primária.

Os pontos de vacinação contra a Covid-19 não funcionarão no período de 31/10 a 2/11, retomando o atendimento na quarta-feira, 3.

Continua depois da Publicidade

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das quatro feiras abastecedoras de Manaus.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, Centro, funciona normalmente na segunda-feira, 1º/11, de 8h às 19h. A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, abre de 8h às 17h, na segunda-feira. O shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, vai funcionar das 8h às 18h no mesmo dia. Os três centros de compras estarão fechados na terça-feira, Dia de Finados.

Continua depois da Publicidade

Já o mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, tem funcionamento normal no ponto facultativo do Servidor Público Municipal, com abertura às 6h e fechamento às 17h. Na terça, o mercado recebe o público de 6h às 12h.

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários de funcionamento são os mesmos, tanto no ponto facultativo quanto no feriado de Finados.

Continua depois da Publicidade

As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam de 2h às 18h. A feira municipal do Produtor da zona Leste fica aberta das 4h às 18h. A da Panair, bairro de Educandos, zona Sul, por conta do terminal pesqueiro, funciona 24 horas por dia.

Limpeza

Na segunda-feira, 1º/11, ponto facultativo, as atividades e atendimentos da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) permanecem com efetivo normal.

Já no dia 2, feriado do Dia de Finados, todo o contingente administrativo estará deslocado para os cemitérios municipais, em atendimento ao público, assim como haverá reforço das equipes de limpeza nos seis campos-santos da área urbana de Manaus

Nesta data, os serviços de varrição, coleta e limpeza na cidade serão mantidos na mesma escala já implantada aos domingos.