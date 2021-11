Serviços essenciais de saúde, feiras e limpeza serão mantidos no feriado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus manterá os serviços essenciais de saúde e de limpeza, além do funcionamento de feiras e mercados neste feriado de segunda-feira, 15/11, Dia da Proclamação da República.

Continua depois da Publicidade

Na área da Saúde, a maternidade Dr. Moura Tapajóz e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) funcionarão em regime de plantão. Também o programa de profilaxia da raiva humana terá atendimento das 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul, ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

A clínica da família Carmen Nicolau, no Lago Azul, zona Norte, estará aberta no sábado, 13, domingo,14, e segunda-feira, 15/11, no horário das 8h às 18h, para atendimentos gerais em Atenção Primária.

Não haverá vacinação contra a Covid-19 nos pontos administrados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Continua depois da Publicidade

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa que o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das quatro feiras abastecedoras de Manaus terão alguns horários diferenciados.

As galerias populares Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio e a dos Remédios, na rua Miranda Leão, ambas no Centro, funcionarão de 8h às 14h.

Continua depois da Publicidade

O shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, também abre das 8h às 14h.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, o “mercadão”, no Centro, também tem funcionamento diferenciado neste feriado, operando somente de 6h às 12h.

Continua depois da Publicidade

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários serão os seguintes: feira municipal Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e feira municipal da Banana, ambas no Centro, funcionam de 2h às 18h, todos os dias. A feira municipal do Produtor, da zona Leste, funciona das 4h às 18h. Já a feira municipal da Panair, bairro Educandos, zona Sul, por conta do terminal pesqueiro, funciona 24 horas por dia.

Limpeza

No sábado, 13, os trabalhos de limpeza pública da Prefeitura de Manaus avançam na área da zona Norte. Mais de 500 homens da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) vão executar um mutirão de ações no conjunto Viver Melhor 1. No local, estarão equipes de capinação, poda de árvores, remoção de entulhos e pintura.

No domingo, 14, a Semulsp realiza o transbordo de resíduos sólidos, retirados do rio Negro. O material recolhido de toda encosta da orla do rio Negro será transportado do porto Trairi, no Santo Antônio, zona Oeste, até o aterro sanitário municipal, localizado no quilômetro 19, da rodovia estadual AM–010 (Manaus – Itacoatiara).

Na segunda, 15, a secretaria terá expediente normal com serviços de coletas e remoção, com plantão para ações de varrição, capinação e limpeza de igarapés nas principais vias e pontos estratégicos.