Serviços essenciais para a população são mantidos durante feriado da Semana da Pátria em Manaus

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas manterá o funcionamento dos serviços essenciais durante o feriado da Semana da Pátria, sendo no dia 5 de setembro (sexta-feira), em que se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, e no dia 7 de setembro (domingo), data da Independência do Brasil. As centrais de flagrantes da Polícia Civil e os atendimentos de urgência e emergência de saúde estão entre os serviços mantidos no feriado.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) mantém os serviços essenciais durante o feriado de 5 de setembro, como a programação do Mutirão da Cidadania com as emissões da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas já agendadas em todos os Prontos Atendimentos ao Cidadão (PAC).

Os PACs São José, Via Norte, Compensa, Alvorada, Leste, Parque 10 e Studio 5 terão os serviços de Declaração de Hipossuficiência, que permite o cidadão tirar a segunda via do Registro de Nascimento ou Casamento de forma gratuita nos cartórios de Manaus. Serão mantidos os serviços da Receita Federal, Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A Secretaria Executiva de Política para Mulheres (SEPM) vai continuar com os atendimentos do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), no bairro Parque 10, zona centro-sul e Casa Abrigo funcionando normalmente no regime de 24h.

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) informa que, na sexta-feira (05/09), as cozinhas e restaurantes populares do programa Prato Cheio não irão funcionar. No sábado (06/09), apenas as cozinhas populares vão funcionar. A partir da segunda-feira (08/09), os serviços serão retomados normalmente, conforme os horários habituais. Os sete Centros de Convivência não funcionarão na sexta-feira (05/09). As atividades serão retomadas na segunda-feira (08/09).

Segurança

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.

As Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) funcionarão atendendo registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada. Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades, normalmente, na segunda-feira (08/09), das 8h às 17h.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população deve ligar para os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros também estará à disposição da população para prestação de socorro. Os acionamentos devem ser feitos pelo número 193.

Saúde

Os serviços oferecidos pelas 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) serão mantidos, em plantão de 24 horas, durante o feriado da Elevação do Amazonas à categoria de Província, nesta sexta-feira (05/09).

As unidades da rede estadual, incluindo os três prontos-socorros adultos, três prontos-socorros infantis, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) distribuídos por todas as zonas da capital, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Campos Sales (Tarumã) e José Rodrigues (Cidade Nova), estarão em regime de plantão 24 horas.

O atendimento às gestantes também seguirá normalmente nas sete maternidades da rede estadual, e o serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam) estará disponível ininterruptamente durante todo o feriado.

Interior

Nos 61 municípios do interior, os hospitais funcionarão em regime de plantão 24 horas, com o apoio da logística de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea da SES-AM, caso seja necessária a transferência de pacientes para a capital. A frota terrestre de ambulâncias também seguirá à disposição para garantir agilidade no atendimento.

A SES-AM reforça que todas as unidades seguem o protocolo de classificação de risco, que organiza o fluxo de atendimento conforme a gravidade, priorizando os casos mais críticos.

Unidades ambulatoriais e Fundações

Os atendimentos eletivos realizados nos Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), Centros de Atenção à Melhor Idade (CAIMIs) e Policlínicas estarão suspensos na sexta-feira (05/09), retornando na segunda-feira (08/09).

Nas fundações de saúde, os atendimentos de urgência, emergência e internação funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas. No Hemoam, a coleta de sangue funcionará na sexta-feira (05/09) e no sábado (06/09), das 7h às 18h, fechando apenas domingo.

Na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), os atendimentos de urgência seguem normalmente, enquanto os ambulatoriais e laboratoriais retornam na segunda-feira.

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), os atendimentos emergenciais funcionarão 24h, já os serviços de radioterapia, quimioterapia, ambulatorial, farmácia, parque de imagens e o Cepcolu terão as atividades suspensas, retornando na segunda-feira.

Já na Fundação Hospital Francisca Mendes (FHFM), as cirurgias de urgência e programadas também serão realizadas durante o feriado, com os atendimentos ambulatoriais retomados na segunda-feira. As Fundações Hospital Adriano Jorge (FHAJ) e Alfredo da Matta (Fhuam) terão os atendimentos ambulatoriais suspensos no dia 05/09, voltando à rotina na segunda-feira.

Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que irá retornar com o atendimento na segunda-feira (08/09).

Educação

Em razão do feriado no dia 5 de setembro, não haverá aula nas escolas da rede estadual de ensino e não haverá expediente administrativo. O retorno das atividades será na segunda-feira (08/09).

Cultura

Durante o feriado desta sexta-feira (05/09) e o da Independência, no domingo (07/09), alguns espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), terão horários especiais de funcionamento e programações específicas. O público deve ficar atento às alterações para planejar suas visitas.

No Centro Cultural Palácio Rio Negro (CCPRN), não haverá atividades no dia 5 de setembro. Já no sábado (06/09), o espaço recebe o ensaio do Madrigal do Amazonas e no dia 07/09 estará fechado.

O Salão Rio Solimões terá agenda cheia: na sexta (05/09), acontece um evento privado. No sábado (06/09), será realizado o Seminário de Empreendedorismo Feminino.

O Teatro Amazonas não abrirá para visitação turística no feriado de Elevação do Amazonas à Categoria de Província (05/09). A programação normal do espaço será retomada no fim de semana (6 e 7/09), seguindo os horários regulares de funcionamento.

O Teatro da Instalação estará com agenda dedicada à demanda do festival Sou Manaus, entre os dias 4 e 7 de setembro. O Centro Cultural Palácio da Justiça recebe, no dia 5 de setembro, os ensaios do Coral, e no sábado (06/09), será palco para o lançamento de um livro.

O Centro Cultural Povos da Amazônia e o Teatro Gebes Medeiros não terão atividades nos dias 5, 6 e 7 de setembro. O Museu do Homem do Norte, vinculado ao Centro Cultural Povos da Amazônia, seguirá os mesmos horários de funcionamento do centro cultural.

Além disso, os espaços de visitação turística também terão horários diferenciados: o Palacete Provincial e o Museu do Seringal funcionarão na sexta-feira (05/09), das 9h ao meio-dia, retomando o expediente normal no sábado (06/09), a partir das 9h15. No domingo (07/09), apenas o Museu do Seringal estará aberto, das 9h às 13h.

Na área do Largo de São Sebastião, a Galeria do Largo segue com funcionamento normal de quarta a domingo, das 15h às 20h. A Casa das Artes permanece fechada durante o feriado, reabrindo somente no dia 17 de setembro.

