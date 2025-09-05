Serviços essenciais serão mantidos em Manaus durante feriado da Semana da Pátria

Notícias de Manaus – Os serviços essenciais administrados pela Prefeitura de Manaus serão mantidos durante os feriados da Semana da Pátria, nesta sexta-feira, 5/9, data que marca a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, até o domingo, 7/9, Dia da Independência do Brasil.

Quatro serviços gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ficam à disposição da população todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. A Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), no bairro Compensa, zona Oeste, funciona em regime de plantão 24 horas, todos os dias, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pedidos de ajuda médica em casos de emergência pelo número 192.

Para acesso a serviços básicos da Atenção Primária, a população pode se dirigir à clínica da família Carmen Nicolau, que funciona das 8h às 18h, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte. Na unidade são oferecidos procedimentos do Sistema de Regulação (Sisreg), vacinas do calendário nacional e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros serviços.

O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) mantém atendimento aos usuários das 8h às 18h, por meio do número (92) 98842-8437. Os demais estabelecimentos da rede municipal de saúde retomam as atividades regulares na segunda-feira, 8/9.

Assistência Social

O SOS Funeral, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), funcionará normalmente no feriado. Pode-se entrar em contato com o serviço pelos números: (92) 98842-2963 (Whatsapp), 0800 280 8087, 3215-2649, 3631-9983. A solicitação do serviço também pode ser feita diretamente na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com a avenida Ferreira Pena, no bairro Centro, zona Sul. Os demais serviços retornarão na segunda-feira, 8/9.

Galerias

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal de Manaus (Sincovan) e a Associação dos Vendedores Ambulantes e Empreendedores do Amazonas (Avacin-AM), informa que, o shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, e as galerias populares Espírito Santo e dos Remédios, no bairro Centro, zona Sul, funcionarão até às 14h nesta sexta-feira, 5/9, em razão do feriado estadual.

Já no sábado, 6/9, os centros de compras abrem normalmente das 8h às 17h. E no domingo, 7/9, os espaços estarão fechados.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste da cidade, e na Central do Empreendedor, também no shopping, estarão suspensos nesta sexta-feira, 5/9, em virtude do feriado do Dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província.

As atividades retornam normalmente na próxima segunda-feira, 8/9. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir a um dos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que todas as feiras e mercados municipais funcionarão normalmente durante o feriado da Semana da Pátria, nesta sexta-feira e domingo, 5 e 7/9, mantendo seus horários habituais de atendimento ao público.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, localizado na avenida Lourenço Braga, no Centro, funcionará, nesta sexta-feira, das 7h às 17h, e no domingo, das 7h às 14h.

As três principais feiras abastecedoras de Manaus funcionarão nos seguintes horários: a feira municipal do Produtor, na zona Leste, e a feira municipal Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna), estarão abertas das 4h às 15h. Já a feira Municipal da Panair, no bairro Educandos, zona Sul, funcionará das 5h às 17h.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informa que os principais serviços operacionais da pasta seguirão normalmente durante o feriado da Semana da Pátria, garantindo a manutenção e a organização da cidade.

De sexta-feira a domingo, 5 a 7/9, os setores administrativos estarão em recesso, com retorno na segunda-feira, 8/9. Já os setores operacionais atuarão em regime de plantão na sexta-feira e no domingo, mantendo horário normal no sábado, 6/9.

A coleta domiciliar de lixo não sofrerá interrupções e seguirá normalmente em todos os bairros da capital. Os cemitérios públicos também estarão abertos e com equipes de plantão na sexta-feira e no domingo, assegurando o atendimento à população.

No Centro Histórico de Manaus, as equipes da Semulsp estarão distribuídas em toda a área realizando serviços de varrição, coleta, poda e suporte de limpeza em tempo real, para proporcionar um ambiente limpo, seguro e acolhedor durante o festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Além do Centro, haverá reforço de equipes nas faixas liberadas da avenida Getúlio Vargas e Ponta Negra, dois dos pontos mais movimentados do feriado prolongado, que reúnem lazer, esporte e cultura.