Servidor dos Correios em Manaus é afastado após suspeita de desvio de encomendas de alto valor em Manaus

Notícias de Manaus – Um funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Manaus foi afastado do cargo nesta quinta-feira (18/9) após investigações apontarem envolvimento em um esquema de desvio de encomendas de alto valor. A decisão ocorreu no âmbito de uma operação que também cumpriu mandado de busca e apreensão.

O caso começou a ser investigado depois que a própria estatal denunciou sucessivos extravios registrados na unidade de distribuição da capital amazonense. De acordo com informações oficiais, imagens de circuito interno revelaram que o servidor manipulava pacotes de forma irregular, desviando-os do fluxo normal de entrega.

Os levantamentos preliminares indicam que mais de 30 encomendas foram desviadas, o que obrigou os Correios a realizar indenizações aos clientes lesados. O prejuízo, segundo apuração, é considerado significativo, somando não apenas valores financeiros, mas também danos à credibilidade da estatal, que é responsável pela logística de mercadorias em todo o território nacional.

As investigações revelaram ainda que a prática ocorria há pelo menos um ano e meio, evidenciando um padrão de reiteração. O servidor se aproveitava do acesso privilegiado à função pública para obter vantagens ilícitas, colocando em risco a integridade de toda a cadeia de distribuição.

O afastamento cautelar, determinado pela Justiça, busca garantir a continuidade das apurações e evitar novas ocorrências. Até o momento, o nome do funcionário não foi divulgado, e ele permanece sob investigação por possíveis crimes relacionados a peculato e violação de dever funcional.