A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Servidor dos Correios em Manaus é afastado após suspeita de desvio de encomendas de alto valor em Manaus

O caso começou a ser investigado depois que a própria estatal denunciou sucessivos extravios registrados.

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Manaus foi afastado do cargo nesta quinta-feira (18/9) após investigações apontarem envolvimento em um esquema de desvio de encomendas de alto valor. A decisão ocorreu no âmbito de uma operação que também cumpriu mandado de busca e apreensão.

PUBLICIDADE

O caso começou a ser investigado depois que a própria estatal denunciou sucessivos extravios registrados na unidade de distribuição da capital amazonense. De acordo com informações oficiais, imagens de circuito interno revelaram que o servidor manipulava pacotes de forma irregular, desviando-os do fluxo normal de entrega.

Os levantamentos preliminares indicam que mais de 30 encomendas foram desviadas, o que obrigou os Correios a realizar indenizações aos clientes lesados. O prejuízo, segundo apuração, é considerado significativo, somando não apenas valores financeiros, mas também danos à credibilidade da estatal, que é responsável pela logística de mercadorias em todo o território nacional.

PUBLICIDADE

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

As investigações revelaram ainda que a prática ocorria há pelo menos um ano e meio, evidenciando um padrão de reiteração. O servidor se aproveitava do acesso privilegiado à função pública para obter vantagens ilícitas, colocando em risco a integridade de toda a cadeia de distribuição.

O afastamento cautelar, determinado pela Justiça, busca garantir a continuidade das apurações e evitar novas ocorrências. Até o momento, o nome do funcionário não foi divulgado, e ele permanece sob investigação por possíveis crimes relacionados a peculato e violação de dever funcional.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula após Antonio Rueda ser citado em investigação da PF

O nome do presidente da legenda passou a ser mencionado em investigações da Polícia Federal (PF).

há 23 minutos

Manaus

Vacinadores convocados para atuar na campanha antirrábica da prefeitura devem se apresentar até terça-feira

O chamamento ocorre após a publicação do edital no Diário Oficial do Município (DOM).

há 1 hora

Política

Deputado Eduardo Bolsonaro não vota em urgência da anistia e alega problemas técnicos

Apesar de estar nos EUA desde fevereiro, Eduardo poderia ter participado da votação por se tratar de uma sessão semipresencial.

há 2 horas

Manaus

Prefeito de Manaus acompanha avanço das obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida

A obra integra o projeto arquitetônico do renomado arquiteto Oscar Niemeyer.

há 2 horas

Manaus

Prefeitura de Manaus envolve a população na elaboração do Plano Municipal de Ação Climática que será apresentado na COP30

Manaus é uma das poucas cidades do Brasil que terá um Plano de Ação Climática.

há 3 horas