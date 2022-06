Servidores anunciam greve geral após morte de indigenista e jornalista no AM e exigem saída de presidente da Funai

Redação AM POST

Servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai), anunciaram uma greve geral pra esta próxima quinta-feira (23), em todo o país.

Continua depois da Publicidade

De acordo com os servidores, o motivo da greve é para haja a saída do atual presidente do órgão, Marcelo Xavuer e para que todos os envolvidos nas mortes do indigenista Bruno Pereira e jornalista Dom Phillips, sejam presos.

“Manifestaremos nossa profunda tristeza e indignação pelo assassinato bárbaro do nosso colega Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e exigiremos a devida identificação e responsabilização de todos os culpados. Exigiremos, ainda, a saída imediata do Presidente da Funai, Marcelo Xavier, que vem promovendo uma gestão anti-indígena e anti-indigenista na instituição”, declara a Indigenistas Associados (INA), associação de servidores da fundação.

Xavier comanda a Funai desde 2019, no entanto, sua gestão está gerando polêmicas e críticas dos próprios servidores.

Continua depois da Publicidade

Vale lembrar que o presidente do órgão já foi denunciado pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa.

Além disso, servidores alegam sofrer represálias por parte dele por serem contra a instalação de uma rede de alta tensão entre Manaus ‘e Boa Vista’. Eles dizem que Xavier os persegue e mandou até investigá-los.