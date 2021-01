Servidores denunciam ‘furação-fila’ na vacinação contra covid-19 na Maternidade Ana Braga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Servidores da Maternidade Ana Braga, localizada no São José 2, Zona Leste de Manaus, se manifestaram nas redes sociais afirmando que funcionários que não são do grupo prioritário da unidade foram vacinados contra o novo coronavírus antes dos que trabalham na linha de frente da Covid-19.

“Venho aqui por meio da minha rede social fazer uma denuncia, eu como colaboradora da maternidade Ana Braga me sinto simplesmente envergonhada, hoje o dia no qual se iniciou a vacina dos grupos prioritários, os meus colegas de plantão que estavam de saída, aguardavam na fila para serem imunizados, quando foram mandados para casa pela gestão da unidade, pois a vacinação se iniciaria pelos profissionais do RH que nem estão na linha de frente e muito menos tem contato com pacientes. Meu Deus quanta falta de respeito conosco que deixamos nossas famílias para atuar na linha de frente, correndo riscos de sermos contaminados e contaminar nossos entes queridos. Cadê as autoridades???”, questionou uma das servidoras.

“Até o artífice se vacina antes dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem na maternidade do estado ANA BRAGA ! Pode isso ARNALDO??? Pode isso Governador ??? Pode isso prefeito?? Artífice está na linha de frente ao COVID19 ??? Nunca, nunquinha, jamais ! Isso quer dizer que os cupinchas da direção e dos governantes furam a fila sim!!!! Providências já!”, denunciou outra.

A reportagem do AM POST procurou a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) para apurar a denúncia mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria, no entanto, deixa aberto espaço para a unidade de saúde se manifestar.

Investigação

Desde que começou a vacinação na capital tem sido constante denúncias de pessoas fora do grupo prioritário furando a fila de imunização no início da primeira fase da campanha de vacinação contra Covid-19 em Manaus.

Foi aberta uma investigação para apurar suspeita de desvio de vacinas. ​O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, solicitou, nesta quarta-feira (20), que o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus encaminhem, em até 24 horas, à Corte de Contas a lista nominal das pessoas já imunizadas contra a Covid-19 e os critérios utilizados para vacinação, sob pena de multa em caso de desobediência à solicitação.