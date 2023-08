SES-AM diz que foi substituído segurança envolvido em briga com familiares de pacientes no HPS 28 de Agosto em Manaus

Manaus/AM – O segurança, não identificado, que é funcionário da empresa terceirizada LOCATI, foi substituído do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto após viralizar vídeo nas redes sociais dele confusão generalizada com familiares de pacientes da unidade de saúde, localizada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) afirma que o caso aconteceu na noite do último domingo, 27/08, e após tomar conhecimento do caso a direção do hospital pediu a imediata substituição do segurança.

De acordo com vídeos que viralizaram nas redes sociais um dos agentes de segurança revida após levar uma tapa de uma mulher que reivindicava na porta do hospital.

As imagens mostram que o segurança e a mulher trocam xingamentos e em determinado momento ela defere um tapa em seu rosto. O agente então para cima dela e de um homem que tenta defende-la.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da direção do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, informa que o vigilante envolvido no incidente que aconteceu na noite deste domingo, 27/08, é funcionário contratado por uma empresa terceirizada que presta serviço ao hospital. A SES afirma, ainda, que de forma imediata, a direção da unidade de saúde solicitou a troca do profissional. A empresa terceirizada fará uma reunião nesta segunda-feira, 28/08, para definir o destino do funcionário. Durante o ocorrido, agentes de portaria e policiais militares, que faziam a ronda local, controlaram a situação. Todos os envolvidos foram encaminhados ao 1º DIP para averiguações. A SES ressalta que não compactua com esse tipo de conduta e está à disposição para prestar outros esclarecimentos.

Redação AM POST*