SES-AM reforça fiscalização para cumprimento de protocolos sanitários durante jogo entre Brasil e Uruguai

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) disponibilizou mais de 210 profissionais para atuarem na fiscalização durante a partida entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia, realizada nesta quinta-feira (14/10), para cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. No local, ainda foram montados dois postos de saúde contando com o suporte de profissionais da SES-AM e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) para atendimentos emergenciais.

A partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022, marca o retorno do público à Arena da Amazônia e, também, aos jogos da Seleção Brasileira no país, com previsão de receber 14 mil torcedores.

A Fundação de Vigilância em Saúde Dr.ª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) também está coordenando o trabalho de fiscalização dos protocolos sanitários na Arena, tendo disponibilizado cerca de 60 profissionais para esta ação, que se juntam aos mais de 150 servidores da SES-AM para este trabalho. Parte destes servidores estarão atuando nos dois postos de saúde, destinados para atender o público que necessite em situações de emergência.

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destacou o esforço de todos os trabalhadores em realizar esse papel de fiscalização dos torcedores, mas ele ressalta a necessidade de colaboração da população, pois este é o segundo evento teste de retomada de público em grandes eventos no Estado.

“Estamos tentando aqui manter o distanciamento. Eu peço também a cooperação da população, porque se a gente não tiver a cooperação para que respeitem as normas sanitárias, nós não vamos conseguir mais fazer eventos desse tipo. Nós estamos aqui com cerca de 210 funcionários da saúde do estado do Amazonas, e estamos tentando aqui controlar a população, até o momento estamos conseguindo. Estamos com muita educação pedindo e parece que a coisa está funcionando”, informou o secretário Anoar.

O trabalho de fiscalização consiste em orientar os torcedores sobre a necessidade de cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 como: respeito ao distanciamento social, uso de máscara, e prestar todas as orientações para evitar aglomerações na entrada e saída do local da partida. Desde o acesso nas bilheterias até as cadeiras tem trabalhadores orientando os torcedores.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, também esclareceu que outros jogos como estes só serão possíveis se todos respeitarem as medidas não-farmacológicas.

“Para que outros jogos, outros eventos, continuem acontecendo é importante que torcedores, convidados, enfim, todos que estão aqui, cumpram as medidas não-farmacológicas. Usem a máscara quando não estiver se alimentando ou tomando bebida, principalmente com relação a manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Lembrando que só foi permitido entrar aquelas pessoas que têm esquema vacinal completo, seja com as duas doses ou dose única. O nosso papel é monitorar e garantir que as medidas não farmacológicas sejam cumpridas”, salientou Tatyana.

Urgência – Além do apoio dos trabalhadores da saúde, a SES-AM designou o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, como unidades referência para encaminhamento dos casos graves que necessitem de atendimento hospitalar oriundos do local da partida.