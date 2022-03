Sete mil famílias são beneficiadas com obra de drenagem em comunidade de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Antes, moradores e comerciantes da rua Dom Marcos de Noronha, na comunidade Nobre, no Santa Etelvina, zona Norte, sofriam com a falta de infraestrutura, mas, agora, eles comemoram o avanço das obras da Prefeitura de Manaus, que está implantando uma nova rede de drenagem de águas pluviais, além da construção de uma nova e moderna ponte em concreto, e a pavimentação asfáltica da área. Em fase final, a intervenção beneficiou 7 mil famílias.

Antônio Silveira, que, há 12 anos, reside e mantém um estabelecimento comercial na área, afirmou que a realização da obra movimentou a rua e atraiu novos consumidores. “Com esse asfalto aqui, nossa vida mudou para melhor”, comentou.

“Reformei a minha vendinha de peixe, porque agora os clientes vêm de outros bairros. Além disso, teremos transporte na porta de casa. Estou muito feliz, de verdade. Essa nova ponte trouxe progresso”, completou.

Durante vistoria à obra, nesta terça-feira, 22/3, o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, destacou o impacto da obra na vida da comunidade. “É de se observar que os próprios moradores viram na nossa ação uma oportunidade para melhorar os seus lares e comércios. Basta olhar ao redor, que dá para perceber a quantidade de imóvel em reforma, em construção. As pessoas, agora, apostam nessa área para fazer moradia e gerar renda”, destacou.

“Um asfalto aplicado em uma via faz toda diferença, imagina só algo grandioso como essa obra que fizemos, com a implantação dessa rede de drenagem profunda e a construção dessa ponte. Antes, essa área era intransitável”, observou Rotta.

Nailson Melo, morador há 15 anos da área, disse que sofria com a falta de transporte público no local e com os riscos ao atravessar a antiga ponte de madeira.

“A antiga ponte deixava o deslocamento muito difícil, não passava carro nem ônibus. Nossa comunidade Nobre vivia praticamente isolada. Com essa nova ponte, o acesso melhorou cem por cento e, agora, poderemos reivindicar nosso transporte. De fato, o bairro está sendo visto com mais carinho nessa gestão. Agradeço ao prefeito David Almeida e ao vice-prefeito Marcos Rotta. Que eles possam fazer muito mais por todos nós”, salientou Nailson.

Santa Marta

A 4 quilômetros de distância da comunidade Nobre, a comunidade Santa Marta, no bairro Colônia Terra Nova, também comemora avanços. A implantação da rede de drenagem profunda, com 23 metros de extensão, próximo ao igarapé da rua Buriti, já está em fase final.

No local, as equipes da Seminf realizam os últimos reparos, implantando rip-rap nas extremidades das aduelas. O aterramento da pista foi parcialmente finalizado. O asfaltamento na rua Buriti será feito assim que a obra de drenagem for concluída.

No igarapé, o acúmulo de resíduos e lixo doméstico comprometia o escoamento correto das águas da chuva. A prefeitura iniciou o serviço a partir da reivindicação de moradores que, por anos, sofreram com alagamentos. A solução encontrada foi a substituição da antiga rede por uma galeria pluvial.

“Esse é mais um serviço de qualidade que avança na zona Norte da capital. As equipes da Seminf trabalham dia e noite, para dar celeridade às obras pela cidade, conforme determina o prefeito David Almeida. Reconhecemos os problemas ainda existentes na infraestrutura dos bairros, mas seguimos trabalhando de forma incessante para cumprir prazos e realizar entregas”, pontuou Marcos Rotta, durante vistoria da obra.