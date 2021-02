Sete pessoas ficam feridas após grave acidente entre dois ônibus no Distrito Industrial

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um grave acidente de trânsito envolvendo o ônibus coletivo 621 e um micro-ônibus, deixou sete pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (26), na Avenida Buriti, Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o micro-ônibus de rota estava levando as vítimas para o trabalho no Distrito Industrial.

Com a colisão, o motorista da rota junto com uma passageira, ficaram presos entre as ferragens e possivelmente estavam com fraturas.

O micro-ônibus ficou parcialmente destruído, motivo pelo qual as vítimas tiveram que ser retiradas pela janela do veículo e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para uma unidade hospitalar.

A polícia civil deve investigar o caso.