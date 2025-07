Sétima noite do Festival Folclórico do Amazonas celebra resistência e cultura popular

Notícias de Manaus – A sétima noite do Festival Folclórico do Amazonas, realizada nesta sexta-feira (18), foi marcada por apresentações que exaltaram a luta, a resistência e a identidade dos povos que formam a diversidade cultural do Brasil. No palco do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, os espetáculos mergulharam na história, desde a força indígena até as raízes do sertão nordestino.

A abertura ficou por conta do grupo Garrote Renascer, que emocionou o público com o enredo sobre os conflitos e a posterior paz entre os povos indígenas. Para o coordenador Natanael Cardoso, a ideia era provocar reflexão: “Queríamos mostrar a guerra entre os povos originários e a conquista da paz como símbolo de sobrevivência.”

Logo após, o grupo Cabras do Capitão Rufino apresentou a dança nordestina ‘Raízes do Nordeste’, exaltando a fé como motor de resistência diante das adversidades do sertão. Já o Cacetinho Waimiri Atroari trouxe à tona uma memória dolorosa com o espetáculo ‘A Revelação Mortal’, inspirado no massacre do povo Kinja em 1974. O pajé, personagem central, prevê a destruição da aldeia por um “pó branco” vindo do céu. “É um ato de memória e respeito”, afirmou o coordenador José de Arimateia.

Na sequência, o grupo Cabras do Capitão Silvino reviveu a saga de Lampião e Maria Bonita, com destaque para a força feminina e os dilemas entre justiça e violência. Também se apresentaram o grupo Serafina, com danças regionais nortistas, e o Nordeste Sangrento, que encerrou a noite com uma narrativa sobre Luiz Gonzaga e os conflitos do sertão.

O festival continua neste sábado (19) com novas apresentações de danças nordestinas, indígenas e regionais.