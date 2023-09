Sétima parcela do IPTU vence nesta sexta-feira (15)

Manaus/AM – A sétima parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2023 vence nesta sexta-feira (15). Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado, e que por algum motivo não estejam de posse do seu carnê, poderão emitir uma segunda via da guia diretamente no portal de serviços Manaus Atende. Para isso é só clicar no pop up da página inicial.

“Pagar tributo é um ato de cidadania e o contribuinte só tem a ganhar. Além de colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, pagando o IPTU em dia, o cidadão concorrerá aos prêmios do IPTU Premiado, que retomará seus sorteios ainda este mês”, alertou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes.

Conforme Pontes, no dia 20/9, a Prefeitura de Manaus divulgará o resultado do primeiro sorteio da campanha de 2023, com a premiação de uma picape e mais quatro carros populares. Nesse sorteio concorrem todos os contribuintes que pagaram o IPTU deste ano em cota única. “A partir de setembro, a prefeitura segue premiando mensalmente. Para concorrer, basta estar em dia com o seu pagamento do IPTU”, disse.

Novo cronograma

As datas dos sorteios do IPTU Premiado foram alteradas para oportunizar a todos os contribuintes que formalizaram processo com pedido de reavaliação do lançamento do seu imposto em 2023.

As novas datas foram definidas via decreto nº 5.536, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 10/4. Os sorteios mensais em dinheiro, com prêmios que variam de R$ 2 mil a 20 mil, iniciam a partir do dia 27/9 também deste ano. Já a premiação especial, com o prêmio de R$ 200 mil, exclusivamente para os contribuintes que não possuírem nenhum débito de IPTU, será sorteada no dia 20/5 do próximo ano.

Redação AM POST