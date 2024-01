Sétimo cruzeiro da temporada 2023/2024 chega a Manaus

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realizou o receptivo do “Viking Ocean”, nesta terça-feira (30/01) no Porto de Manaus, no Centro. O sétimo navio da temporada de cruzeiros 2023/2024 chegou a Manaus com aproximadamente 894 turistas americanos, canadenses e ingleses.

Na capital do Amazonas, ocorrerá a troca de passageiros. Parte dos turistas encerra a viagem na cidade, enquanto outros embarcam no ‘Viking Ocean’, dando continuidade à viagem rumo a Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Dessa maneira, o navio movimenta 2.276 turistas, entre passageiros e tripulação.

Segundo o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, a chegada do cruzeiro impulsiona a economia local de maneira direta e indireta devido à troca de passageiros.

“Os turistas chegam muitas vezes alguns dias antes e os turistas que desembarcam passam alguns dias aqui na capital. Ou seja, se hospedam e consomem, eles deixam mais dinheiro. São dias a mais que o turista passa no estado do Amazonas. Isso aumenta a economia, gera mais empregos, mais renda para a população”, disse o presidente

A turista americana Robyn Goldstein, que visita o Amazonas, comemora a chegada ao estado. “Eu gostaria de conhecer a natureza, os pássaros, as árvores, os animais e as pessoas”, destacou a turista.

O próximo cruzeiro a vir a Manaus é o navio Silver Nova, com chegada prevista para o dia 26 de fevereiro de 2024.

