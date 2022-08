Shádia Fraxe retorna ao comando da Semsa: “Volto com muita alegria”

Redação AM POST

A médica Shádia Fraxe reassumiu o cargo de titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) após quatro meses afastada por conta da legislação eleitoral. Em solenidade com os servidores da sede do órgão, na manhã desta terça-feira, 23/8, a gestora agradeceu a confiança do prefeito David Almeida e destacou o compromisso da sua administração com o aperfeiçoamento de estratégias e processos de trabalho que garantam a melhoria contínua da saúde básica municipal.

Shádia reassumiu o cargo de secretária, agradecendo ao também médico Djalma Coelho, que ficou como titular do órgão durante o período em que esteve afastada; à enfermeira Aldeniza Araújo, que ocupou a Subsecretaria de Gestão da Saúde (SUBGS); e a Nagib Salem, que está à frente da Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento (Subgap).

“Volto à Semsa com muita alegria porque estou vendo que o trabalho iniciado num contexto bem desafiador, quando a pandemia da Covid-19 era uma ameaça para a nossa população, foi continuado e fortalecido. Retorno a esta casa com um sentimento de gratidão por todos que se empenham em manter a liderança de Manaus nos índices do Previne Brasil. Muito obrigada ao prefeito David Almeida, pela confiança. Agradeço também aos gestores e às equipes da ponta, que me enchem de orgulho pelo seu amor à saúde pública”, destacou Shádia Fraxe.

O médico Djalma Coelho, que retornará à SUBGS, acentuou que ao longo destes últimos quatro meses, deu o melhor de si para que a Semsa mantivesse a qualidade dos serviços de saúde à população e vai continuar trabalhando para manter esse patamar.

“Pudemos perceber que a boa articulação entre a vigilância e assistência resultam em processos bem planejados e executados, beneficiando diretamente a população. Seguirei me esforçando cada vez mais para que a Semsa mantenha os índices conquistados no primeiro e segundo quadrimestres do Previne Brasil. No que depender dos nossos esforços, os resultados do segundo quadrimestre repetirão esse sucesso”, pontuou.

Para a enfermeira Aldeniza Araújo, que volta a atuar como assessora técnica na SUBGS, o trabalho para manter o padrão Semsa de qualidade continua.

“Agradeço ao prefeito David Almeida e a todos os secretários da Semsa, pela oportunidade e pela confiança. Saio hoje com a sensação de dever cumprido porque nos esforçamos para alcançar metas e fizemos tudo para manter o padrão Semsa. Continuaremos trabalhando para manter o bom conceito da saúde pública, que é a nossa paixão”.

Administração

A Semsa reúne mais de 11 mil servidores que atuam na rede de atenção primária do Sistema Único de Saída em todas as zonas geográficas de Manaus. Seu foco é a atenção integral da população a partir da promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, a partir do diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.

Sob a gestão do prefeito David Almeida, a cidade de Manaus vem ocupando o primeiro lugar entre as capitais no ranking do Previne Brasil, programa do Governo Federal que avalia o desempenho e a qualidade da Atenção Primária em Saúde (APS) oferecidos pelos municípios brasileiros.

O Ministério da Saúde apontou que no período de janeiro a abril deste ano, a capital amazonense recebeu 7,74 no Índice Sintético Final (ISF), ficando à frente de Maceió (6,82), Curitiba (6,80), Florianópolis (6,49), Rio de Janeiro (6,23), Natal (6,16), Porto Alegre (6,07), Brasília (6,01), Campo Grande (5,74) e Palmas (5,65) que estão na lista das dez cidades com maior pontuação.