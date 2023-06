Shopping se manifesta nesta terça-feira, 06, o Shopping Via Norte se manifestou sobre o acidente ocorrido no último domingo, 4, durante um arraial promovido pelo estabelecimento, no qual a jovem Kethleen Renata Rocha, foi ferida no olho com uma bala de arma de ar comprimido.

Em nota oficial publicada pela assessoria do shopping, o local afirma que o evento foi suspenso e que a situação está sendo apurada. “O shopping center lamenta o incidente na área externa e esclarece que prestou toda a assistência à família, suspendeu a atração e abriu sindicância interna para apuração dos fatos. O shopping center prioriza a segurança e o bem-estar de lojistas, colaboradores e clientes, e segue à disposição dos familiares”.

Além do shopping, a administração do FunPark também se pronunciou e afirmou que não tem qualquer ligação com o evento.

Leia a nota na íntegra:

“O FunkPark vem a público esclarecer que não possui qualquer vinculo com o incidente ocorrido na barraca de tiro ao alvo terceirizada pela equipe organizadora do Arraial do Shopping Via Norte. O FunPark lamenta profundamente o incidente, se solidariza com a vítima, e esclarece aos clientes, colaboradores, amigos e demais internautas que não opera com esses tipos de operações que envolvem armas de ar comprimido. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Ratificamos nosso compromisso com a diversão em família com conforto, qualidade e principalmente segurança”.

Redação AM POST