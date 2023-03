Show autoral de Santaella neste domingo, no Casarão de Ideias, terá apresentação de músicas inéditas

Redação AM POST

A poucas horas do seu primeiro show autoral deste ano, o cantor e compositor Santaella revelou que o repertório terá novidades. Além de suas composições já consagradas, o cantor pretende apresentar pelo menos duas canções inéditas, que fazem parte do disco que ele deve lançar ainda este ano. “Quero ver como será a receptividade do público com as novas músicas, antes delas serem lançadas”, explicou.

O show acontece neste domingo, 12, a partir das 19 horas, no Casarão de Ideias (Rua Barroso, 279, Centro), com ingressos limitados ao valor de R$ 20,00. Existem poucos disponíveis, sendo vendidos, exclusivamente, pelo whattsapp (92) 98803 4315.

Segundo Santaella, a proposta é apresentar em um show acústico todas suas composições disponíveis nas plataformas digitais, inclusive os dois últimos lançamentos, em feat com as bandas Jambu e Doral, os singles “Cadente” e “Outubro”, este último já com mais de 115 mil streamings no Spotify.

O show de domingo quebra um jejum de apresentações autorais de Santaella, que vem se dedicando nos últimos meses à produção de seu primeiro álbum. “Já estava na hora de matar a saudade desse público que acompanha minha carreira e curte minhas composições. Como estava focado na produção do álbum, estava devendo esse show. Preparamos uma apresentação especial, em versão acústica, que tenho certeza que todos vão gostar”, disse o cantor.

Para acompanhá-lo no show de domingo, Santaella convidou os músicos Lucas Cajuhy, na guitarra; Luís Serrão, no baixo; Matheus Simôes, na bateria eletrônica e Lucas Mesquita, nos teclados e sintetizador.

O artista

O cantor e compositor Santaella possui 14 anos de carreira musical, com 9 singles e um EP, que juntos possuem mais de um milhão de reproduções. Formado em Produção Musical e ex-participante do reality musical The Four Brasil, da TV Record, o artista está envolvido na produção de seu primeiro álbum intitulado “Ponto de Vida”, previsto para ser lançado neste ano 2023.