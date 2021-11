Show com Menos é Mais em Manaus tem repercussão negativa nas redes sociais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nas redes sociais internautas de Manaus criticaram show que teve a participação do grupo de pagode Menos é Mais realizado noite desta segunda-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, na concentração do Sambódromo, na zona Centro-Oeste da capital.

Continua depois da Publicidade

De última hora hora o cantor Uendel Pinheiro, que é produtor do evento e sócio da empresa NPS Entretenimento, anunciou nas redes sociais que a festa não seria mais realizada no Podium da Arena da Amazônia e sim na concentração do Sambódromo, espaço que não comporta 8 mil pessoas e que não agradou o público. Conforme imagens que circulam nas redes sociais o evento parece ter o triplo de pessoas.

“Show do Menos é Mais é incrível, mas nota zero para estrutura do show em si, uma merda real, som extremamente ruim, espaço péssimo, poucos banheiros, entrada de vip e posta completamente mal localizado, sério”, disse uma internauta.

O evento teve uma superlotação de pessoas em um momento em que o Amazonas começa a afrouxar restrições da pandemia do novo Coronavírus e os organizados da festa parecem ter abusado das vantagens e desrespeitado várias medidas de proteção a Covid-19, como exigir uso de máscara e distanciamento.

Continua depois da Publicidade

“Na moral, tô arrependida de não ter ido para esse show do Menos é Mais. Tava uma fila enorme lá fora e dentro do evento já não cabia mais uma alma viva”, destacou outra internauta.

A digital influencer de Manaus, Magrinha Ellen, também negativou o evento. “Eu nunca vi uma área vip dessa parece pista. O palco está lá do outro lado do sambódromo, nunca que eu vou conseguir ver nem a cabeça do Menos é Mais”, reclamou.

Continua depois da Publicidade

Influenciadora reclama do show do menos é mais em Manaus nesta segunda-feira (15) pic.twitter.com/qABDV6uej2 — AM POST (@portalampost) November 16, 2021 Continua depois da Publicidade

Show do Menos é Mais com superlotação de pessoas em Manaus nesta segunda-feira (15) pic.twitter.com/GQgkPO3lmw — AM POST (@portalampost) November 16, 2021