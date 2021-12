Show de Gusttavo Lima em Manaus é criticado nas redes sociais por promover aglomeração

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Mesmo com alerta nacional sobre a chegada da nova variante africana Ômicron no Brasil e a possibilidade de uma terceira onda de contaminação no Amazonas, o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima atraiu um multidão de pessoas na noite desse sábado (4) na Arena da Amazônia, em Manaus. O evento foi criticado nas redes sociais devido a aglomeração que gerou e chamado de “epicentro de Ômicron”.

O “Buteco” de Gusttavo Lima foi realizado no dia em que o prefeito de Manaus David Almeida, anunciou o cancelamento da festa de Réveillon da capital que seria realizada na Praia da Ponta Negra e contaria com apresentação do cantor sertanejo Luan Santana.

a ômicron chegando em Manaus pic.twitter.com/thziFUqtbg — Manaus Pop (@manaus_pop) December 5, 2021

Apesar da organização do evento exigir do público carteira de vacinação com o esquema completo da imunização contra a Covid-19 e uso de máscaras o que se viu durante o show foram as pessoas em peso sem máscara. A Arena da Amazônia ficou completamente lotada.

Países da Europa já começam a viver uma quarta onda da pandemia. Desde que foi descoberta, há algumas semanas, a ômicron é descrita por cientistas como uma mutação do novo coronavírus ainda mais transmissível do que a variante delta, que circula no Brasil e já é considerada altamente contagiante.

Ainda não se sabe o efeito das vacinas sobre essa nova cepa, o que deve ser informado ao longo das próximas semanas. Mesmo com bons índices de vacinação, várias capitais brasileiras optaram pela prevenção e decidiram cancelar as festas por temer a transmissão da nova variante.