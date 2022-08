Show do Jota Quest tem novo horário no ‘#SouManaus Passo a Paço 2022’

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informa que a banda Jota Quest irá fechar o terceiro dia de apresentações do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”. A atração de peso nacional está confirmada para o dia 5 de setembro e tem previsão de subir ao palco “Tucupi” às 23h45. A apresentação deve durar até 1 hora e 5 minutos, conforme programação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Continua depois da Publicidade

Antes disso, o show da banda estava confirmado para as 19h40, na mesma data. O ajuste para o novo horário foi necessário em função de mudanças na agenda dos artistas nacionais. O grupo foi um dos primeiros confirmados no line-up do festival e é um dos mais aguardados pelo público.

Double You

Quem também precisou alterar sua apresentação foi o grupo internacional Double You. A banda italiana de eurodance consagrada nos anos de 1990 tem presença antecipada para o dia 3 de setembro, data em que inicia o evento. Ela estava confirmada para o dia 4. Agora, a atração de nível mundial vai subir no segundo maior palco do evento, o “Caboquinho”, a partir das 22h40.

Continua depois da Publicidade

O “#SouManaus Passo a Paço 2022” vai acontecer de 3 a 6 de setembro no centro histórico de Manaus. Confira abaixo a programação dos shows nacionais: no primeiro dia, 3/9, o palco “Tucupi” receberá a apresentação de Djonga, prevista para começar às 19h50; Duda Beat, às 21h5, e Jão, por volta das 22h40. Já no palco “Caboquinho”, apresentam-se na mesma noite, Bárbara Eugênia, que subirá ao palco às 19h30; Lia Sophia e Pinduca, às 21h05 e o Double You, às 22h40.

No domingo, 4/9, o “Tucupi” vai ser tomado pelo brega de Odair José, às 20h45. Na mesma noite, o palco Caboquinho receberá Tasha e Tracie, às 22h.

Continua depois da Publicidade

Seguindo a programação, na segunda-feira, 5/9, o “Tucupi” vai receber as atrações Scalene, com show previsto para as 19h30; Joelma às 22h20 e, encerrando a noite, a banda Jota Quest, às 23h45. Em paralelo, o público poderá conferir as apresentações de Diogo Nogueira às 19h30, e às 22h20, Felipe Araújo no palco “Caboquinho”.

Na terça-feira, dia 6/9, o evento será exclusivo para o público infantojuvenil e cristão, com as atrações no palco “Tucupi”: padre Antônio Maria, às 17h; Leandro Borges, às 20h50, e André Valadão, às 22h10. Já o Caboquinho receberá as apresentações do missionário Tony Allysson, às 17h; Art’Trio, às 20h50 e Bruna Karla, às 22h10.