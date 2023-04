Show nacional e inauguração da ‘Casa de Praia Zezinho Corrêa’ marcam comemoração do Dia do Trabalhador em Manaus

Redação AM POST

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, será entregue pela Prefeitura de Manaus à população no dia 1º de maio em uma grande festa que celebrará o Dia do Trabalhador e terá atividades também no shopping Phelippe Daou, zona Norte. A programação foi divulgada, nesta quarta-feira, 26/4, durante coletiva de imprensa realizada no novo espaço.

O novo espaço é a primeira grande reabilitação de um antigo prédio abandonado e deteriorado há mais de 20 anos, transformado em uma obra de reconversão da atual gestão municipal, seguindo uma tendência no Brasil e no mundo. O projeto tem assinatura do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e o responsável pela obra e gestão da Casa de Praia Zezinho Corrêa é a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

“A Casa de Praia está homenageando um artista importante para a nossa cidade, que é o Zezinho Corrêa. A entrega desse espaço é um presente para o trabalhador, juntamente com um evento na zona Leste, para atender a demanda de descentralizar os eventos da Ponta Negra, para que o trabalhador de onde nós temos a nossa maior densidade populacional possa usufruir de eventos culturais importantes da nossa cidade”, enfatizou o titular da Semtepi, Radyr Junior.

Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, o local tem área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo um restaurante, quatro operações de lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e área para exposição de artesanato, em um formato modernizado, onde o turista poderá apreciar e adquirir artigos regionais.

“O ambiente da Casa de Praia vai ser gerenciado pela Semtepi e vai se tornar um ponto de partida para o turismo, para o empreendedorismo e para a alocação da nossa gastronomia. Também vamos potencializar nossa cultura e economia criativa nesse local, contemplando os nossos artesãos locais”, afirmou Radyr.

O antigo Local Casa de Praia não atendia aos critérios básicos de acessibilidade e, por isso, na Casa de Praia Zezinho Corrêa todo o projeto foi pensado de ponta a ponta para ser acessível a qualquer pessoa, por intermédio de rampas e plataformas elevatórias. Como parte do complexo turístico, o novo espaço será aberto ao público e seguirá os horários de funcionamento pré-definidos, das 8h às 22h.

Produção artística

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) é a responsável pela operação e produção artística da inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. Num período de vinte dias após a inauguração, a Manauscult acompanhará a consolidação da grade de apresentações no palco multicultural do espaço.

O trabalho de produção consiste em acompanhar o evento desde sua concepção, ajudando na elaboração do projeto, no cálculo dos orçamentos que envolvem a contratação de equipamentos e equipe, aponta a melhor estratégia de divulgação do evento e, também, costuma ser a ponte entre artistas e/ou empresários e o restante da equipe, tendo a responsabilidade de conseguir se comunicar bem com as duas pontas dessa corrente.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, comenta que possui uma equipe altamente capacitada para tocar o evento. “O perfil técnico da equipe da prefeitura e a expertise de cada um em sua área de atuação nos deixa confortável em relação à produção e direção do evento. Grande parte deles foram os responsáveis pelo sucesso do

Sou Manaus, Réveillon e Carnaval, por exemplo”, disse.

Após a entrega do espaço, a Manauscult, também, acompanhará, no período de vinte dias, a execução do planejamento de apresentações multiculturais no palco fixo da Casa de Praia Zezinho Corrêa, que será custeado pela Semtepi.

“Em parceria com a Semtepi, vamos disponibilizar, nos finais de semana, apresentações artísticas gratuitas para a população. Essa é uma das estratégias para potencializar o espaço que vai movimentar não apenas a cena cultural mas, principalmente, a cadeia da economia criativa. No espaço, além da gastronomia, há artesanato e vestuários feito a mão”, explicou Cardoso.

Dia do Trabalhador

As ações em comemoração ao Dia do Trabalhador (1º de maio) iniciam a partir das 7h, no shopping Phelippe Daou, na zona Norte da cidade, com uma série de atividades que incluem circuito de danças aeróbicas e apresentações de musicais. No local, o “aulão” de ritmos será comandado pelo artista Hudson Praia, ex-integrante da banda Carrapicho.

Na parte da tarde, a partir das 15h, a programação segue na Ponta Negra, com a inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa, e apresentações de artistas locais e a grande atração nacional, o cantor Frejat. Durante a cerimônia de inauguração, será feita uma homenagem, in memoriam, ao artista Zezinho Corrêa, que no próximo dia 21/5 estaria completando 72 anos.

O acesso aos locais é gratuito tanto no shopping Phelippe Daou quanto na área de praia da Ponta Negra.

Trânsito

Em razão dos festejos em homenagem ao Dia do Trabalhador, a avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, no trecho entre as rotatórias do hotel Tropical e o chafariz, irá funcionar no modelo faixa liberada a partir de 6h até as 23h do dia 1º de maio.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão realizar a alteração do percurso e todas as sinalizações necessárias, interditando a pista no sentido bairro/Centro da avenida Coronel Teixeira. Para orientar os motoristas sobre a mudança de itinerários, cerca de 30 agentes estarão monitorando e fiscalizando o local.

Para tirar dúvidas, a população pode utilizar o Disk Trânsito 0800.082.1188, que atende 24 horas.

Monitoramento

Para garantir a segurança do público na festa de inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atuará com a mesma estrutura de monitoramento utilizada no Réveillon 2023. No total, 16 câmeras foram instaladas em todo perímetro do complexo turístico Ponta Negra, com tecnologia de busca por aparência, leitura de placas e PTZ, que possui movimento panorâmico, horizontal, vertical e de aproximação ou distanciamento.

Os principais órgãos do município e Estado atuarão juntos no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no calçadão, onde será montado o Comitê de Grandes Eventos com acompanhando em tempo real as ações, inclusive com pronta-resposta em caso de crises.