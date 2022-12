Show piromusical com fogos de baixo ruído é destaque do ‘Réveillon Sustentável: Manaus Floresta Viva’

Redação AM POST*

O ‘Réveillon Sustentável: Manaus Floresta Viva’ terá comemoração em três pontos de Manaus, no último dia do ano, 31/12, com queima de fogos de baixo ruído com duração de 10 minutos. A praia da Ponta Negra, zona Oeste, contará com um show piromusical que sincroniza música e fogos, e contagem regressiva segundos antes da meia-noite.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, via Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), serão utilizados oito pontos em estrutura metálica com 25 metros de distância de um a outro, fixados na praia da Ponta Negra, a uma distância de 200 metros do público presente.

Tanto na orla do Amarelinho quanto no shopping Phelippe Daou, haverá uma torre destinada para a tradicional queima de fogos também com duração de 10 minutos que terão efeitos multicoloridos com efeitos variados em crackling, crossete, crisântemo, kamuro, candelas, entre outros.

“A determinação do prefeito David Almeida é que seja entregue um dos mais lindos espetáculos a céu aberto, porque Manaus merece. Os três pontos vão entregar uma linda festa de virada de ano com muita música, diversão e segurança. Estamos trabalhando com muito esmero e dedicação”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Fogos sem efeito sonoro ruidoso

A Manauscult, desde o início da gestão do prefeito David Almeida, adotou o uso de fogos sem estampido sonoro com o objetivo de combater a poluição sonora e ambiental, a fim de proteger o bem-estar da comunidade, especialmente aquelas pessoas que possuem sensibilidade a ruídos, como idosos, crianças e Pessoas com Deficiência (PcD), oferecendo conforto, além do cuidado com animais que são afetados pelo barulho dos fogos.