Simone Mendes desembarca em Manaus para show no “#SouManaus Passo a Paço 2025”

O evento, realizado no centro histórico da capital, reúne ainda Bruno & Marrone e Joelma, que também se apresentam nesta sexta-feira.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 19:29 - Atualizado em 05/09/2025 às 19:30

Notícias de Manaus – A cantora Simone Mendes já está em Manaus para sua apresentação na noite desta sexta-feira (5), dentro da programação do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, maior festival de artes integradas gratuitas do Brasil.

O evento, realizado no centro histórico da capital, reúne dezenas de atrações nacionais e locais em quatro palcos espalhados pela área. A expectativa da Prefeitura de Manaus é de que mais de 180 mil pessoas participem apenas na primeira noite.

Entre os destaques desta sexta-feira (5), além do show de Simone Mendes, estão as apresentações de Bruno & Marrone e Joelma, que também se apresentam nesta noite.

A estrutura do festival inclui 1,1 mil agentes de segurança, monitoramento com 200 câmeras de reconhecimento facial, posto médico no local, integração das secretarias municipais e mais de 300 ônibus para atender o público após os shows.

O “#SouManaus” segue até o domingo (7), com programação gratuita e voltada para toda a família. Além da música, o público encontra feira gastronômica, espaço infantil, exposições de arte e iniciativas sustentáveis, como máquinas de reciclagem instaladas no perímetro do festival.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

