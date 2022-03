Sinalização viária na capital é intensificada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A sinalização viária é uma importante aliada para garantir mais segurança no trânsito tanto a motoristas quanto a pedestres. Pensando nisso, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), já revitalizou 134 faixas de pedestres e pintou mais de 20 mil metros quadrados de sinalização horizontal.

Continua depois da Publicidade

Os dados superam os serviços realizados no ano passado e devem aumentar ainda mais, de acordo com o calendário de ações previstas para todo o ano de 2022.

O diretor do Departamento de Sinalização Viária do IMMU, José Eduardo Ferreira Siqueira, explicou que as ações beneficiam a população em geral.

“O benefício é para todos, em especial, para os pedestres que poderão atravessar com segurança. Estamos revitalizando a implantação de faixa de pedestres em escolas, comércio, em todos os locais de grande fluxo de pessoas nos bairros”, frisou.

Continua depois da Publicidade

José Eduardo explicou também que as atividades serão ainda mais intensificadas a partir de abril. “Estamos atuando conforme nossa demanda e o inverno atrapalha um pouco, mas estamos dando prosseguimento aos trabalhos. Assim que o verão chegar, vamos intensificar as ações de sinalização”, afirmou.

O IMMU trabalha com cronograma que está avançando em todas as zonas da cidade para implantação e revitalização viária.

Continua depois da Publicidade

No último dia 3, o instituto promoveu a revitalização da sinalização horizontal na avenida Brasil, principal via de ligação entre as zonas Oeste e demais áreas da cidade.