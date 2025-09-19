A notícia que atravessa o Brasil!

Sindicato alvo da CPMI do INSS aparece como apoiador de Lula, Omar Aziz e Braga em outdoor fixado em Manaus

Investigado por descontos ilegais, sindicato fortalece imagem de líderes políticos.

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 18:55

Notícias de Manaus – “O Amazonas vai de Lula, Omar e Eduardo pela reconstrução da BR-319 já”, diz mensagem de um outdoor instalado em ruas de Manaus que tem como financiadores o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi/FS), entidade integrante do rol de investigados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os descontos ilegais realizados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com documentos da comissão, os descontos indevidos somaram R$ 1,084 bilhão e prejudicaram cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas, entre março de 2020 e março de 2025. Apesar de terem se iniciado em gestões anteriores, os relatórios apontam que foi durante o governo Lula que os valores cresceram de forma mais significativa.

O Sindnapi/FS tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parentesco reforça as críticas sobre possíveis vínculos políticos e questiona a lisura do apoio declarado do sindicato a à pré-candidatura do senador Omar Aziz (PSD-AM) ao Governo do Amazonas.

A peça publicitária associa a imagem de Lula e dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga (MDB-AM), em defesa da pavimentação da BR-319, pauta que vem sendo explorada politicamente para as eleições de 2026. O fato de o material estar ligado a um sindicato sob investigação da CPMI do INSS amplia as críticas e coloca ainda mais pressão sobre os envolvidos.

No entanto, ao invés de ajudar Lula atrapalha, ao vetar trecho do projeto de lei que flexibilizaria regras de licenciamento ambiental que beneficiaria a pavimentação da BR-319. Agora parlamentares do Amazonas lutam para derrubar o veto.

