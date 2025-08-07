Sine Amazonas divulga 134 vagas de emprego para esta quinta-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 134 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (07/08).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
02 VAGAS: ATENDENTE DE LOJA
Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Executar atividades de atendimento ao cliente presencial e online.
Obrigatório conhecimento com informática e internet.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE REDE
Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Executar atividades de instalação de conexão à internet por fibra óptica.
Desejável curso de NR 10 e NR35 e CNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: VENDEDOR (A) DE UNIFORMES
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência em vendas, boa comunicação e orientação para resultados.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência com máquinas de costura industrial, habilidade em ajuste e conserto de roupas.
Desejável curso de costura.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Enfermagem e com Especialização em Enfermagem do Trabalho.
Com experiência na função.
Conhecimento em Brigada de Incêndio.
Desejável ter cursos na área.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Auxiliar na higienização, limpeza e organização das áreas de trabalho e dos materiais e equipamentos.
Desejável ter cursos de manipulação de alimentos e boas práticas de fabricação.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Auxiliar na higienização, limpeza e organização das áreas de trabalho.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório CNH D.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou primeiro emprego.
Executar atividades operacionais na área de faturamento de produtos e mercadorias; auxiliar no despacho de mercadorias e conhecimento em informática (word e excel).
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: REPOSITOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejável atendimento ao cliente, reposição e logística.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
15 VAGAS: INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO JR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Instalar redes de fibra óptica em residências e empresas; Realizar manutenções preventivas e corretivas em redes e equipamentos; Lançar cabos ópticos (drop); Realizar inspeções técnicas, análise de viabilidade e transporte de equipamentos; Configurar roteadores, pontos de acesso wi-fi e dispositivos de rede; Prestar suporte técnico com foco na satisfação do cliente.
Obrigatório CNH AB e conhecimento básico em informática e desejável curso de NR 35.
Desejáveis conhecimento básico em redes de computadores (cabeamento, roteadores, wi-fi); Interesse genuíno em se desenvolver profissionalmente na área de tecnologia, internet e serviços digitais.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório CNH D.
Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; seguir leis de trânsito, seguir corretamente a rota certa, certificar-se de que há combustível suficiente, manter o interior do veículo limpo, ser pontual e praticar direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Auxiliar o motorista no carregamento e descarregamento de mercadorias, entrega de encomendas e outras tarefas de apoio.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na área.
Horário de trabalho das 14:30 às 23:00
01 VAGA: SOLDADOR JR
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Realizar soldagem de componentes e estruturas metálicas; Realizar manutenção e reparos em equipamentos e estruturas.
Ter experiência em soldagem (MIG, MAG, TIG etc.)
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: FRENTISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e técnicas de venda.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: JARDINEIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
15 VAGAS: ESTOQUISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Primeiro Emprego
Recebimento, organização, conferência e entrega na loja para cliente de produtos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável curso de NR 35.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável curso de NR 35.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Executar tarefas de manutenção, reparos e pequenos trabalhos em diversos ambientes, tanto corporativos quanto residenciais.
A função exige habilidades manuais e conhecimento em diferentes áreas, como pintura, carpintaria e elétrica, visando garantir a conservação e bom funcionamento dos espaços.
Obrigatório NR35, NR12, NR10.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Limpeza mecanizada, manutenção e conservação, reparar superfícies, limpar recintos, banheiros e vestiários. Seguir as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Trabalhar em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios, empresas comerciais e industriais.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Ter experiência será um diferencial.
Lavagem de veículos interna e externa e lavagem geral, acabamento (secar e encerar os automóveis)
Desejável possuir CNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ANALISTA DE LICITAÇÃO
Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Administração ou Economia.
Com experiência na área.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário
02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.
Com experiência na área.
Obrigatório ter noções em segurança alimentar.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Administração.
Com experiência na área.
Obrigatório informática básica e cursos voltados para a área administrativa.
Disponibilidade de horário
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS –
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
03 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área ou primeiro emprego.
Serviços de limpeza e conservação.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.