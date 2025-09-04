Sine Amazonas divulga 135 vagas de emprego para esta quinta-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 135 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (04/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

10 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em assados.

É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência com peixes.

É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

É responsável por acolher os clientes, gerenciar reservas e a fila de espera, e garantir uma experiência agradável e eficiente no estabelecimento, atuando como o primeiro ponto de contato para os visitantes. As funções incluem acompanhar clientes até as mesas, coordenar com a equipe de serviço, resolver problemas e manter a área de recepção organizada e convidativa.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ser responsável com o suporte de um auxiliar e através dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção.

Obrigatório curso técnico em manutenção automotiva e técnico em mecânica de veículos.

Desejáveis cursos de NR 10, NR 12, NR 06, mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto e diagnóstico e reparo de falhas em motores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar abertura e fechamento de caixa diariamente, controlar entradas e saídas financeiras com relatórios simples e precisos, apoiar a gestão administrativa, apoiar nas demandas do dia a dia do espaço, auxiliar na organização do ambiente e atendimento a clientes quando necessário, garantir agilidade, organização e confiança no fluxo administrativo.

Desejável experiência prévia com caixa, controle financeiro ou rotinas administrativas, noções básicas de informática.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: COMPRADOR (A)

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório domínio em excel.

Total disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA DE CARRO LEVE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

13 VAGAS: REPOSITOR (APRENDIZ)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de manutenção predial e noções de prevenção contra incêndio.

Cursos obrigatórios (conforme atividades): NR-10 (obrigatório se atuar com elétrica); NR-35 (obrigatório para telhados, fachadas, caixas d’água).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Atuar com promoção de vendas de produtos e serviços de telefonia, tendo como responsabilidade projetar e desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca a qual representa. Atua com metas de vendas e realiza o atendimento aos clientes, administrando a venda e o contrato firmado com o cliente. Seu foco é o fechamento da venda, para isso precisa manter-se atualizado em relação aos lançamentos, detalhes dos produtos e serviços oferecidos. Atuar com as vendas de serviços (Plano controle, recarga, wifi, tv)

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente, que inclui recepcionar, apresentar o cardápio, anotar pedidos e servir alimentos e bebidas, além de manter limpeza e organização do salão e mesas, recolhendo utensílios e higienizando o ambiente.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e garçom.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Preferência para experiência comprovada em manutenção predial, em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: VENDEDOR (A) EXTERNO (IRANDUBA e MANACAPURU)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função ou primeiro emprego.

Prospecção ativa de clientes; participação de eventos promocionais; distribuição de panfletos em locais estratégicos; diferencial ter habilidades com atendimento ao público ou ações de divulgação.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE – Inscrições no Portal do Trabalhador.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função comprovada ou avulsa.

Desejável curso na área.

Experiência avulsa na área estará realizando teste prático.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO OU ASSADOR(A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves, peixes e outros alimentos para churrasco. Acender, controlar e manter a temperatura da churrasqueira; Assar carnes no ponto solicitado, preservando sabor, maciez e apresentação; Controlar o tempo de preparo para evitar atrasos ou desperdícios; Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante todo o turno; Higienizar utensílios, grelhas e equipamentos após o uso; Descartar resíduos e restos de forma adequada.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Trabalhar na montagem de estrutura de palcos de shows.

Obrigatório NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Assentamento de azulejos, pisos, pastilhas e outros revestimentos cerâmicos em diversas superfícies. Preparação das superfícies para aplicação dos revestimentos. Corte e ajuste de peças cerâmicas para encaixe perfeito. Rejuntamento e acabamento dos revestimentos. Interpretação de projetos e desenhos técnicos. Manutenção e reparo de revestimentos existentes. Garantir a qualidade e durabilidade dos serviços executados. Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho. Utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar e encerar os carros).

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função

Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.

Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL) –

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês intermediário, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS –

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE – PCD E REABILITADOS INSS Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR (A) DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função ou primeiro emprego.

Operador de centro de distribuição; carregar e descarregar mercadorias; armazenar corretamente os produtos nos racks e gôndolas; auxiliar nas atividades de separação de produtos; separar as mercadorias conforme endereço e quantidade solicitada; acompanhar divergências de recebimento, pedidos e mercadorias; acompanhar pedidos estornados; analisar se os produtos retornados estão em condições de voltar ao estoque ou será descartado;

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

15 VAGAS: FRENTISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.