Sine Amazonas divulga 140 vagas de emprego para esta sexta-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 140 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (18/07).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

PUBLICIDADE

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

PUBLICIDADE

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desempenhar funções de suporte em diversas áreas da empresa, auxiliando na organização, execução e controle de tarefas administrativas. Suas atividades podem incluir atendimentos telefônicos e presencial, gestão de documentos, apoio financeiro, elaboração de relatórios e planilhas, controle de estoque e outras tarefas que garantam o bom funcionamento dos processos internos.

Desejável curso de informática básica, pacote office (word e excel), e cursos voltados às áreas administrativas e de gestão.

OBS: CNH A, B ou AB será um diferencial.

Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

01 VAGA: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de informática e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ENCARREGADO(A) DE LOJA (SUPERMERCADO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de informática, ter liderança e ética no trabalho.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: REPOSITOR – LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos nas áreas de atendimento ao cliente, reposição, logística e almoxarifado.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: REPOSITOR – ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Controlar entrada e saída de mercadorias; expor mercadorias nos pontos de vendas; promover venda de produtos; demonstrar produtos; preparar mercadorias para vendas; vender produtos; atender clientes; trabalhar com segurança.

Desejável curso de informática, noções em logística e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de manipulação de alimentos e experiência com grelhados.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ATENDENTE DE BALCÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência mínima na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Operar empilhadeiras para movimentação, transporte e armazenamento de cargas, utilizando equipamentos como paleteiras e outros equipamentos de movimentação de cargas.

Obrigatório curso de NR 11.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO/GESSEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável experiência com Drywall.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

25 VAGAS: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Produção de costura em geral em máquinas industriais.

Desejáveis cursos de corte e costura.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Atividades de conservação e limpeza em condomínios em geral; Limpeza do local de trabalho, controle de entrada e saída de material; organização do ambiente; manuseio de mop seco e molhado; enceradeira e jato d’água. Efetuar diariamente a limpeza de todas as salas, mesas, banheiros e equipamentos da empresa, mantendo o ambiente limpos e organizados. Realizar a limpeza corretiva quando houver demanda. Ser responsável pela limpeza interna e externa do local de trabalho.

Desejável curso de auxiliar de serviços gerais.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Roçagem; Preparar, conservar e limpar jardins; Corte, capinação, plantio, replantio, adubação e varredura; Regar plantas e mudas e outras atividades correlacionadas a função.

Desejável curso de Jardinagem.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 35, NR 12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: LAVADOR (A) DE CARRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: VENDEDOR (A) COMERCIAL TÉC. AMBIENTAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos na área de vendas e informática básica.

Obrigatório ter CNH B

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Finanças ou afins.

Com experiência na área.

Vendas de serviços financeiros, empréstimos pessoais, empréstimo consignado, cartão consignado, seguros. Fazer prospecção de clientes presencial e via telefone.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas para supervisão de produção.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA – ENCARREGADO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas de compras e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de auxiliar de produção de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SALGADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de produção de salgados.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de panificação.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO (PEIXARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com peixes.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Realização de acabamento de peças soldadas, limando, esmerilhando ou lixando as partes trabalhadas; verificar o estado de conservação e executar a manutenção preventiva nas partes soldadas dos equipamentos e ferramentas, conforme orientação do responsável do setor.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar montagem de caldeiraria no canteiro de obras; Montar peças, tubulações, estruturas e ferramentas; Realizar cortes e soldas durante o processo de soldagem; Preparar peças específicas e especiais para a utilização na construção de embarcações.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Verificar mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório Inglês intermediário e CNH B

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR MASSEIRO (PANIFICAÇÃO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Sem experiência na área.

Desejáveis cursos de panificação e de confeitaria.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejável curso profissionalizante em técnicas de vendas e ter habilidades com redes sociais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro emprego.

Organização da loja e organização do estoque.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Obs: Jornada de trabalho de 6h.

04 VAGAS: FISCAL DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro emprego.

Monitorar a movimentação de clientes e colaboradores dentro da loja, apoiar no cumprimento das normas de segurança e procedimentos da empresa.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Obs: Jornada de trabalho de 6h.

10 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

Responsável por prestar suporte às atividades administrativas da empresa, como organização de documentos, atendimento telefônico e presencial, elaboração de relatórios, apoio em processos financeiros e recursos humanos. Atua como suporte para diferentes setores, garantindo o bom andamento das rotinas administrativas.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Completo na área de Administração.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS.: deficiências auditivas ou visão monocular.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: LAVADOR (A) DE CARRO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.