Sine Amazonas divulga 150 vagas de emprego para esta sexta-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 150 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (08/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar cortes especiais.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

PUBLICIDADE

15 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com e sem experiência na função.

Auxiliar na construção e manutenção de materiais pré moldados; realizar tarefas gerais de limpeza e organização.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar preparo e manutenção do solo para plantio; regar, adubar e podar; fazer controle de pragas e doenças, utilizando técnicas de jardinagem; aplicação de produtos; corte e manutenção de gramados; limpeza e conservação de áreas verdes; poda de árvores e arbustos;recolher, transportar e destinar resíduos verdes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ENCARREGADO (A) DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Supervisionar e orientar as operações diárias da equipe. Garantir o cumprimento das metas e prazos estabelecidos. Coordenar as atividades operacionais, distribuindo tarefas conforme as necessidades.Supervisionar o uso de recursos, equipamentos e materiais.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar limpeza, organização e conservação dos ambientes internos e externos; remoção de lixo e resíduos; limpeza de móveis, utensílios e outras superfícies.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE REDE

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Executar atividades de instalação de conexão à internet por fibra óptica.

Desejável curso de NR 10 e NR35 e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: VENDEDOR (A) DE UNIFORMES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em vendas, boa comunicação e orientação para resultados.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com máquinas de costura industrial, habilidade em ajuste e conserto de roupas.

Desejável curso de costura.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Enfermagem e com Especialização em Enfermagem do Trabalho.

Com experiência na função.

Conhecimento em Brigada de Incêndio.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou primeiro emprego.

Executar atividades operacionais na área de faturamento de produtos e mercadorias; auxiliar no despacho de mercadorias e conhecimento em informática (word e excel).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

PUBLICIDADE

02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

15 VAGAS: INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO JR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Instalar redes de fibra óptica em residências e empresas; Realizar manutenções preventivas e corretivas em redes e equipamentos; Lançar cabos ópticos (drop); Realizar inspeções técnicas, análise de viabilidade e transporte de equipamentos; Configurar roteadores, pontos de acesso wi-fi e dispositivos de rede; Prestar suporte técnico com foco na satisfação do cliente.

Obrigatório CNH AB e conhecimento básico em informática e desejável curso de NR 35.

Desejáveis conhecimento básico em redes de computadores (cabeamento, roteadores, wi-fi); Interesse genuíno em se desenvolver profissionalmente na área de tecnologia, internet e serviços digitais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; seguir leis de trânsito, seguir corretamente a rota certa, certificar-se de que há combustível suficiente, manter o interior do veículo limpo, ser pontual e praticar direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Auxiliar o motorista no carregamento e descarregamento de mercadorias, entrega de encomendas e outras tarefas de apoio.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

01 VAGA: SOLDADOR JR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar soldagem de componentes e estruturas metálicas; Realizar manutenção e reparos em equipamentos e estruturas.

Ter experiência em soldagem (MIG, MAG, TIG etc.)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego

Recebimento, organização, conferência e entrega na loja para cliente de produtos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: PEDREIRO – CBO (7152-10)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar tarefas de manutenção, reparos e pequenos trabalhos em diversos ambientes, tanto corporativos quanto residenciais.

A função exige habilidades manuais e conhecimento em diferentes áreas, como pintura, carpintaria e elétrica, visando garantir a conservação e bom funcionamento dos espaços.

Obrigatório NR35, NR12, NR10.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Limpeza mecanizada, manutenção e conservação, reparar superfícies, limpar recintos, banheiros e vestiários. Seguir as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Trabalhar em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios, empresas comerciais e industriais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Ter experiência será um diferencial.

Lavagem de veículos interna e externa e lavagem geral, acabamento (secar e encerar os automóveis)

Desejável possuir CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE LICITAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Administração ou Economia.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório ter noções em segurança alimentar.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área ou em Serviços Gerais e Doméstica.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS –

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na área.

Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.