Sine Amazonas divulga 165 vagas de emprego para esta segunda-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 165 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (04/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Horário de trabalho de 14:30 às 23:00

01 VAGA: MOTORISTA CNH AB

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Gestão de RH, Psicologia ou Administração.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: ESTAGIÁRIO (A) DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Engenharia Civil a partir do 3º período.

Não necessita de experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar tarefas de manutenção, reparos e pequenos trabalhos em diversos ambientes, tanto corporativos quanto residenciais.

A função exige habilidades manuais e conhecimento em diferentes áreas, como pintura, carpintaria e elétrica, visando garantir a conservação e bom funcionamento dos espaços.

Obrigatório NR35, NR12, NR10.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Limpeza mecanizada, manutenção e conservação, reparar superfícies, limpar recintos, banheiros e vestiários. Seguir as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Trabalhar em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios, empresas comerciais e industriais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Ter experiência será um diferencial.

Lavagem de veículos interna e externa e lavagem geral, acabamento (secar e encerar os automóveis)

Desejável possuir CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MOTORISTA CNH B

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade para viagens intermunicipais e interestaduais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área de cozinha.

Desejável residir nas proximidades do bairro Cidade Nova.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA DE LICITAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Administração ou Economia.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente, 5S, informática.

Necessário habilidade com planilhas.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório ter noções em segurança alimentar.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE LICITAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio ou Superior Cursando.

Com experiência na área.

Apoiar e acompanhar todos os processos que envolvem licitações públicas e privadas, incluindo a pesquisa de preços e a formulação e entrega de propostas. Também podem ser responsáveis pelo auxílio em análise e execução de contratos desse nicho.

Necessário ter habilidades em análise de editais, dados, planilhas de custos, propostas técnicas e pacote office.

Possuir CNH B.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Chanfrar peças; Goivar peças; Regular maçarico; Efetuar cortes em materiais ou peças de metal, utilizando maçarico; Especificar e solicitar o material a ser utilizado; Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações, desenhos e outros detalhes, selecionando o tipo de solda a ser utilizado; Executar a montagem e soldagem de estruturas metálicas diversas; Preparar as partes a serem soldadas, aplicando o tratamento adequado, de forma a obter uma soldagem perfeita; Verificar o estado de conservação e executar a manutenção preventiva nas partes soldadas dos equipamentos e ferramentas.

Obrigatório curso de Tecnologia da soldagem e/ou solda em eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Avaliar condições finais da peça; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Corta, desempena, chanfra, esmerilha, nivela, fixa, solda, veda e recupera peças; Interpreta projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executar a manutenção preventiva nas partes soldadas dos equipamentos e ferramentas.

Obrigatório curso de Tecnologia da soldagem.

Desejável curso de leitura e interpretação de desenho técnico industrial e mecânico; NR33; NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ZELADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar limpeza, jardinagem, retirada de lixo e suporte para as áreas conforme necessário.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar tarefas de limpeza e manutenção, além de apoiar outras áreas conforme necessário.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: LAVADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável CNH A ou B.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: SERVENTES DE OBRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: COSTUREIRO (A) – IRANDUBA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar confecção de peças de enxoval (como lençóis, fronhas, colchas, cortinas, entre outros), garantindo a qualidade, acabamento e padrão exigido pela empresa ou cliente; utilizar máquinas industriais (reta, overlock, galoneira, interlock); interpretar moldes, medidas e especificações de produção; realizar acabamento e revisão das peças produzidas;

Desejável curso de corte e costura.

Disponibilidade para trabalhar em Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Administração.

Com experiência na área.