Sine Amazonas divulga 173 vagas de emprego para esta quinta-feira

Notícias de Manaus -O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 173 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (21/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função e Primeiro Emprego.

Executar atividades administrativas operacionais na área de faturamento de produtos e mercadorias e auxiliar no despacho de mercadorias.

Possuir conhecimento em informática (Word e Excel), boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na montagem de pratos, produção de refeições na chapa e fritadeira, ajudar na montagem de pastéis, na limpeza da cozinha e no porcionamento de insumos.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ficar responsável pela alimentação, na área de produção.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Cotação de preços, negociações com fornecedores, emissão de pedidos de compra e acompanhamento de entregas, controle de registros e estoque.

Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência mínima na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

Escolaridade: Ensino Médio, Técnico ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área de liderança e gestão de pessoas.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA CNH B OU D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH B e desejável CNH D.

Desejáveis cursos de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com ou sem experiência na função e Primeiro Emprego.

Realizar carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa. É um trabalho que exige força e esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: MOTORISTA – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Entrega de materiais dos produtos vendidos pela empresa de forma externa. É um trabalho que exige atenção contínua com a legislação de trânsito, conferência e cuidado com os produtos que são transportados e entregues aos clientes, além de compromisso, competência, pontualidade, respeito e cordialidade.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Residir próximo ao bairro Planalto.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: LÍDER DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Técnico Completo na área de gastronomia.

Com experiência na função.

Supervisão de produção de alimentos, garantia das normas sanitárias, atualização de fichas técnicas, liderança de equipes.

Desejáveis cursos de boas práticas de manuseio de alimentos e especialização na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUDITOR DE MERCADORIA (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade para trabalhar em Autazes.

Desejável curso de Excel avançado.

Possuir conhecimento em linha branca.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Rotina diária de carga e descarga de produtos no porto e no setor de logística da empresa.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com ou sem experiência na função e Primeiro emprego.

Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar, passar cera no carro)

Desejável possuir CNH ou saber dirigir.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função e primeiro emprego.

Captar clientes e realizar atendimento junto ao gerente de vendas. Realizar atendimento online e pessoalmente nos stands de vendas.

Desejável cursos de informática básica e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório possuir CNH D.

Obrigatório cursos de Direção defensiva e MOPP.

Conhecimento em Polly/Rollon será um diferencial.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês fluente, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: REPOSITOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de Atendimento ao cliente, reposição e logística.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Habilidades com atendimento ao público e via whatsapp.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso em elétrica básica e de refrigeração.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Realizar as atividades de cozinha e passar roupas.

Residir próximo do Bairro Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00.

PUBLICIDADE

04 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em operação de equipamentos compactadores, furadeiras, martelos e pneumáticos.

Obrigatório ter cursos NR 18, NR 33 e NR 35.

Preferência residir nas proximiddaes da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Executar serviços de obras de construção civil, tarefas simples e auxiliar na edificação e reforma na construção civil.

Obrigatório cursos NR 33 e NR 35.

Preferência residir nas proximiddaes da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: – JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Cultivar e manter áreas verdes, como jardins e parques; preparação de solo, poda, plantio, irrigação; controle de pragas e doenças e manutenção de equipamentos.

Obrigatório NR35 e NR12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.

Obrigatório curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

03 VAGAS: JARDINEIRO – CBO (6220-10)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

25 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

O profissional será responsável por buscar novas oportunidades e conquistar clientes, construindo relacionamentos de confiança. É essencial que conheça bem os produtos e mantenha-se constantemente atualizado. Também deverá planejar suas visitas de forma eficiente, registrando os resultados para otimizar tempo. Além disso, terá como atribuições fechar vendas, bater metas, acompanhar pedidos e negociações, bem como apoiar no planejamento comercial.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Limpeza em geral, lavagem de banheiros, tratamento de pisos, uso de enceradeira etc.

Desejável curso de tratamento de pisos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

PUBLICIDADE

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves, peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área ou em Serviços Gerais e Doméstica

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função ou Primeiro Emprego.

Realizar o controle de materiais e insumos; realizar a embalagem e separação de produtos conforme demanda; organizar e preparar a linha de produção.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando em Administração a partir do 2 período)

Com experiência na função.

Rotinas administrativas, inclusão de dados no sistema interno, organização de documentos no sistema; conhecimento com folha pessoal e habilidades com pacote office.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR (A) DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente; oferecer produtos; receber e organizar mercadorias; remarcar preços; realizar a limpeza diária do salão de vendas, (vitrines internas e externas) e operar caixa.

Desejável residir próximo aos bairros: Centro, Chapada e Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: BALCONISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função ou Primeiro Emprego.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem ou com experiência na função.

Armazenar corretamente os produtos nos racks e gôndolas; auxiliar nas atividades de separação de produtos; separar as mercadorias conforme endereço e quantidade solicitada; acompanhar divergências de recebimento, pedidos e mercadorias; acompanhar pedidos estornados; analisar se os produtos retornados estão em condições de voltar ao estoque ou serão descartados.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na área.

Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.