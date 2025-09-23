Sine Amazonas divulga 175 vagas de emprego para esta terça-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 175 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (23/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar currículo no Portal do Trabalhador: www.portaldotrabalhador.am.gov.br

Para o cadastro, devem enviar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência) e comprovante de vacinação (Covid-19) todos em formato PDF. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: ANALISTA FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração ou Ciências Contábeis).

Com experiência na área.

Realizar lançamentos de notas fiscais de entrada e saída; Executar a apuração de tributos diretos e indiretos; Conferir documentos fiscais e validar a correta aplicação de CFOP, CST, NCM e alíquotas. Conduzir análises estratégicas de impactos tributários em operações complexas; Avaliar impactos tributários em operações de compra e venda; Atuar como interface com órgãos fiscalizadores e escritórios de advocacia tributária; Controlar e organizar arquivos e documentos fiscais para auditorias e fiscalizações.

Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar a limpeza do chão, paredes, corrimões, escadas, bancadas, bebedouros, televisões, janelas etc. utilizando as ferramentas adequadas cedidas pela empresa; fazer o registro das áreas higienizadas, de acordo com o protocolo da empresa.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO (ENCARREGADO DE COSTURA NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar as costureiras, distribuindo tarefas e promovendo um bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável Excel avançado e capacitação em rotinas financeiras.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Acompanhar a execução das atividades de limpeza; Controlar o uso e a reposição de materiais de limpeza e equipamentos; Elaborar escalas de trabalho; Realizar treinamentos e orientar equipe.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS).

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de NR12 atualizado.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Vaga apta para candidatos PCD.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de leitura de desenho técnico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga apta para candidatos PCD.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

PUBLICIDADE

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego.

Obrigatório curso de AGP.

Desejável cursos de atendimento ao público, informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Não necessita de experiência na função.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Realizar atendimento dos clientes conforme o script de : Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.

Primeiro Emprego.

Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.