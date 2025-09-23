Sine Amazonas divulga 175 vagas de emprego para esta terça-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 175 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (23/09).
Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar currículo no Portal do Trabalhador: www.portaldotrabalhador.am.gov.br
Para o cadastro, devem enviar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência) e comprovante de vacinação (Covid-19) todos em formato PDF. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Vagas Disponíveis
01 VAGA: ANALISTA FISCAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração ou Ciências Contábeis).
Com experiência na área.
Realizar lançamentos de notas fiscais de entrada e saída; Executar a apuração de tributos diretos e indiretos; Conferir documentos fiscais e validar a correta aplicação de CFOP, CST, NCM e alíquotas. Conduzir análises estratégicas de impactos tributários em operações complexas; Avaliar impactos tributários em operações de compra e venda; Atuar como interface com órgãos fiscalizadores e escritórios de advocacia tributária; Controlar e organizar arquivos e documentos fiscais para auditorias e fiscalizações.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Realizar a limpeza do chão, paredes, corrimões, escadas, bancadas, bebedouros, televisões, janelas etc. utilizando as ferramentas adequadas cedidas pela empresa; fazer o registro das áreas higienizadas, de acordo com o protocolo da empresa.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO (ENCARREGADO DE COSTURA NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar as costureiras, distribuindo tarefas e promovendo um bom ambiente de trabalho.
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejável Excel avançado e capacitação em rotinas financeiras.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Acompanhar a execução das atividades de limpeza; Controlar o uso e a reposição de materiais de limpeza e equipamentos; Elaborar escalas de trabalho; Realizar treinamentos e orientar equipe.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS).
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de NR12 atualizado.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: SUSHIMAN
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Vaga apta para candidatos PCD.
05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de leitura de desenho técnico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga apta para candidatos PCD.
02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Primeiro Emprego.
Obrigatório curso de AGP.
Desejável cursos de atendimento ao público, informática básica.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Não necessita de experiência na função.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Realizar atendimento dos clientes conforme o script de : Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.
Primeiro Emprego.
Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.