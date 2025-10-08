Sine Amazonas divulga 184 vagas de emprego para esta quarta-feira

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 184 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (08/10).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
01 VAGA: FATURISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de informática básica e voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de na área elétrica, NR-10, NR-12, NR-35 e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: AUXILIAR DE PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Abrange o suporte a pedreiros e outros profissionais da construção civil na realização de tarefas manuais simples, incluindo o transporte e preparo de materiais como argamassa, a limpeza do canteiro de obras, a organização de ferramentas e a execução de pequenas escavações e demolições, sempre seguindo normas de segurança.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Carregar e descarregar mercadorias de veículos, conferir a quantidade de materiais, organizar o estoque, embalar produtos e manter a comunicação sobre o transporte de mercadorias.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – METALÚRGICA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Abrange o suporte nas atividades de linha de produção, como abastecimento de matérias-primas, operação de máquinas simples, embalagem, controle de qualidade, e manutenção da organização e limpeza do ambiente e equipamentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: SOLDADOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com e sem experiência na área.
Serviços de limpeza e conservação.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
34 VAGAS: REPOSITOR (A) DE SUPERMERCADO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência mínima na área.
Ter disponibilidade de horário com o trabalho aos finais de semana e aos feriados.
60 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Sem experiência na área e primeiro emprego.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.
Dispensa Militar.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.
Dispensa Militar.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: COSTUREIRO (A)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Sem experiência na área ou Primeiro Emprego.
Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área ou Primeiro Emprego.
Desejável curso de Informática.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: VENDEDOR (A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Atendimento ao cliente, negociação de produtos ou serviços; prospecção de novos clientes; gestão de vendas e metas; acompanhamento de pedidos e atividades de pós-venda para fidelização e satisfação do cliente.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: ENCARREGADO DE COSTURA (NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar promovendo bom ambiente de trabalho.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: LOCUTORA NOTICIARISTA
Escolaridade: ensino superior completo em Jornalismo, Radialismo ou Comunicação Social com habilidade em Rádio.
Com experiência comprovada na área.
Bom domínio da língua portuguesa, dicção clara e desenvolver habilidades de comunicação.
Obrigatório Registro Profissional (RP).
Desejável curso de Radialismo, Oratória e Informática Avançada.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: VENDEDOR (A) PORTA A PORTA-
Escolaridade: ensino superior cursando em Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios, a partir do 2º Período.
Com experiência comprovada na área.
Identificar e prosperar novos clientes.
Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.
Realizar visitas a clientes, preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.
Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência comprovada na área.
Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.
Experiências com diferentes sistemas veiculares.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.
05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.
Desejável curso de Direção Preventiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Realizar a limpeza e higienização de áreas internas e externas da empresa, limpar e organizar as áreas comuns, executar tarefas de pequenos reparos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Recebimento de material (carga e descarga), entrega de material nos setores, conferência de material.
Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Separação dos materiais solicitados, verificação de validade de medicamentos, auxílio aos farmacêuticos.
Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Auxiliar em atividades administrativas, criação e alimentação de planilha, lançamento e controle de dados.
Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL- PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura como: costura reta, acabamento e fechamento de costura dentro do espaço e tempo determinado.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência na função ou primeiro emprego.
Desejável curso na área de logística
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.