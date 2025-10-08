Sine Amazonas divulga 184 vagas de emprego para esta quarta-feira

Notícias de Manaus – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 184 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (08/10).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: FATURISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de informática básica e voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de na área elétrica, NR-10, NR-12, NR-35 e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR DE PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Abrange o suporte a pedreiros e outros profissionais da construção civil na realização de tarefas manuais simples, incluindo o transporte e preparo de materiais como argamassa, a limpeza do canteiro de obras, a organização de ferramentas e a execução de pequenas escavações e demolições, sempre seguindo normas de segurança.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Carregar e descarregar mercadorias de veículos, conferir a quantidade de materiais, organizar o estoque, embalar produtos e manter a comunicação sobre o transporte de mercadorias.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – METALÚRGICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Abrange o suporte nas atividades de linha de produção, como abastecimento de matérias-primas, operação de máquinas simples, embalagem, controle de qualidade, e manutenção da organização e limpeza do ambiente e equipamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

05 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na área.

Serviços de limpeza e conservação.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

34 VAGAS: REPOSITOR (A) DE SUPERMERCADO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na área.

Ter disponibilidade de horário com o trabalho aos finais de semana e aos feriados.

60 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na área e primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Preferência para candidatos que residam próximo ao Tarumã.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na área ou Primeiro Emprego.

Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

PUBLICIDADE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Desejável curso de Informática.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Atendimento ao cliente, negociação de produtos ou serviços; prospecção de novos clientes; gestão de vendas e metas; acompanhamento de pedidos e atividades de pós-venda para fidelização e satisfação do cliente.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE COSTURA (NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar promovendo bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: LOCUTORA NOTICIARISTA

Escolaridade: ensino superior completo em Jornalismo, Radialismo ou Comunicação Social com habilidade em Rádio.

Com experiência comprovada na área.

Bom domínio da língua portuguesa, dicção clara e desenvolver habilidades de comunicação.

Obrigatório Registro Profissional (RP).

Desejável curso de Radialismo, Oratória e Informática Avançada.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A) PORTA A PORTA-

Escolaridade: ensino superior cursando em Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios, a partir do 2º Período.

Com experiência comprovada na área.

Identificar e prosperar novos clientes.

Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.

Realizar visitas a clientes, preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.

Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência comprovada na área.

Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.

Experiências com diferentes sistemas veiculares.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

PUBLICIDADE

Disponibilidade de horário.

Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.

Desejável curso de Direção Preventiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Realizar a limpeza e higienização de áreas internas e externas da empresa, limpar e organizar as áreas comuns, executar tarefas de pequenos reparos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Recebimento de material (carga e descarga), entrega de material nos setores, conferência de material.

Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Separação dos materiais solicitados, verificação de validade de medicamentos, auxílio aos farmacêuticos.

Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.

PUBLICIDADE

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar em atividades administrativas, criação e alimentação de planilha, lançamento e controle de dados.

Desejável curso de informática básica e conhecimento básico do Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura como: costura reta, acabamento e fechamento de costura dentro do espaço e tempo determinado.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de logística

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.