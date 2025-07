Sine Amazonas divulga 199 vagas de emprego para esta quarta-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 199 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (22/07).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

03 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo nas áreas de Ciências Contábeis, Administração, Finanças e afins.

Com experiência na área.

Venda de serviços financeiros, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, cartão consignado, seguros. Fazer prospecção de clientes presencial e via telefone.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de mecânica básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis

Com experiência na área de comércio.

Obrigatório curso na área.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

07 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso na área de vendas e obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário das 14:30 às 23:00.

01 VAGA: PROJETISTA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Completo em Arquitetura.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Completo em Arquitetura.

Com experiência na área.

Realizar serviços de manutenção corretiva e preventiva elétrica, hidráulica, pintura e alvenaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LABORATORISTA (USINA DE ASFALTO)

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo em Química ou Edificações.

Com experiência na área.

Experiência comprovada como laboratorista em usina asfáltica ou obras de pavimentação; conhecimento das normas DNIT, ABNT e procedimentos laboratoriais.

Realizar ensaios de controles tecnológicos de materiais; executar análises físicas e químicas conforme normas técnicas vigentes; auxiliar no controle de qualidade da produção asfáltica, emitir relatórios técnicos.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar confecção de peças de enxoval (como lençóis, fronhas, colchas, cortinas, entre outros), garantindo a qualidade, acabamento e padrão exigido pela empresa ou cliente; utilizar máquinas industriais (reta, overlock, galoneira, interlock); interpretar moldes, medidas e especificações de produção; realizar acabamento e revisão das peças produzidas;

Desejável curso de corte e costura.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar serviços de reparo, manutenção e instalação em sistemas e equipamentos; manusear ferramentas e máquinas específicas; montar, desmontar e ajustar peças, estruturas ou sistemas.

Desejável curso de NR 11, 12, 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Conhecimentos básicos em sistemas de refrigeração residencial e comercial; noções de elétrica aplicada à refrigeração (compressores, termostatos, relés; conhecimento de boas práticas no manuseio de gases.

Desejável cursos de NR 11, 12 e 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AJUDANTE GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com ou sem experiência na área ou primeiro emprego.

Separação de resíduos industriais como plástico, papel, papelão e etc.

Disponibilidade para trabalhar em turnos, preferencialmente 2 turno.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SEPARADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Executar atividades de carga e descarga de material; uso correto de equipamentos, organização do espaço de armazenamento; selecionar e classificar resíduos sólidos que podem ser reciclados; separar por tipo e qualidade; preparar e embalar para etapa de processamento.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Apto para candidatos com deficiência.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA DE HOTEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Atendimento ao público, presencial e telefônico, realização de check in e check out. Abertura e fechamento de caixa, atividades de controle de caixa. Suporte aos clientes durante a estadia.

Desejável curso de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COZINHEIRA GERAL

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário das 14:30 às 23:00.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar limpeza em geral, lavagens de banheiros, tratamento de pisos e uso de enceradeira.

Desejável ter cursos em tratamento de pisos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar atividade de apoio na manutenção de áreas verdes, fazer preparo do solo, plantio , poda, irrigação, controle de pragas e doenças, limpeza e manutenção de equipamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: JARDINEIRO (ROÇADOR)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento sobre plantas, solos e técnicas de jardinagem.

Habilidade para utilizar ferramentas e equipamentos de Jardinagem.

Executar atividade de manutenção de áreas verdes, fazer preparo do solo, plantio , poda, irrigação, controle de pragas e doenças.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE LICITAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio ou Superior Completo.

Com experiência na área.

Apoiar e acompanhar todos os processos que envolvem licitações públicas e privadas, incluindo a pesquisa de preços e a formulação e entrega de propostas. Também podem ser responsáveis pelo auxílio em análise e execução de contratos desse nicho.

Habilidades com pacote office.

01 VAGA: ENCARREGADO DE OBRA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na área.

Supervisionar execução de obras; inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; executar controle tecnológico de materiais e solos; executar a manutenção e conservação de obras; fazer visita técnica para diagnósticos; orçar serviços; providenciar o reparo;

Habilidades com pacote office.

Obrigatório cursos: NR 6, NR 12, NR 18, NR 8, NR 35.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário e viagem.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH A e curso de AGP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando na área.

Com experiência na área.

Conhecimento e experiência em gestão de mídias sociais, criação de conteúdo e engajamento com o público, é desejável conhecimento em ferramentas de análise de métricas e campanhas publicitárias, dentre outras atividades.

Disponibilidade de horário.

12 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Auxiliar na execução de pintura, assentamento de azulejos, trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais seguindo esquemas e especificações. Preparação de canteiros de obras; Preparação de massas e outros materiais de construção; Transporte e manipulação de materiais, ferramentas e equipamentos; Demolição de estruturas e escavação de valas; Manutenção de primeiro nível; Remoção de entulhos e resíduos de construção.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Assentamento de azulejos, pisos, pastilhas e outros revestimentos cerâmicos em diversas superfícies. Preparação das superfícies para aplicação dos revestimentos. Corte e ajuste de peças cerâmicas para encaixe perfeito. Rejuntamento e acabamento dos revestimentos. Interpretação de projetos e desenhos técnicos. Manutenção e reparo de revestimentos existentes. Garantir a qualidade e durabilidade dos serviços executados. Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs).

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PEDREIRO DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Construir e reparar estruturas de alvenaria; Aplicar revestimentos em paredes, pisos e tetos, como reboco, contrapiso, azulejos e outros materiais de acabamento; Executar e reparar vias, calçadas e sistemas de escoamento pluvial; Interpretar projetos, desenhos e especificações técnicas. Controlar a qualidade dos trabalhos executados e garantir a segurança na obra. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivas (EPCs).

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO/GESSEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável experiência com Drywall.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Roçagem; Preparar, conservar e limpar jardins; Corte, capinação, plantio, replantio, adubação e varredura; Regar plantas e mudas e outras atividades correlacionadas a função.

Desejável curso de Jardinagem.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 35, NR 12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: LAVADOR (A) DE CARRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento ao público.

Sexo: Masculino.

Idade: 25 a 35 anos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas para supervisão de produção.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas de compras e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de auxiliar de produção de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SALGADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de produção de salgados.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de panificação.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO (PEIXARIA)