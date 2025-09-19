Sine Amazonas divulga 212 vagas de emprego para esta sexta-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 212 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (19/09).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
01 VAGA: ANALISTA FISCAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na área.
Realizar lançamentos de notas fiscais de entrada e saída; Executar a apuração de tributos diretos e indiretos; Conferir documentos fiscais e validar a correta aplicação de CFOP, CST, NCM e alíquotas. Conduzir análises estratégicas de impactos tributários em operações complexas; Avaliar impactos tributários em operações de compra e venda; Atuar como interface com órgãos fiscalizadores e escritórios de advocacia tributária; Controlar e organizar arquivos e documentos fiscais para auditorias e fiscalizações.
Disponibilidade de horário.
PUBLICIDADE
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS –
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Possuir experiência em rotinas de limpeza em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Possuir experiência em rotinas administrativas, preferencialmente em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: VENDEDORA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Atendimento e vendas na loja física e online via Whatsapp.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA – CBO (5211-40)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável ter curso de informática.
Disponibilidade de horário.
09 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não necessita de experiência na área.
Reposição de mercadorias, atendimento ao público, entre outros.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.
05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
PUBLICIDADE
06 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Precisa ter experiência com trabalho braçal.
Horário de trabalho: 16h às 23h
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na área.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Total disponibilidade de horário.
01 VAGA: ATENDENTE DE BAR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Preparação de sucos, manuseio de máquina de chopp, separação de bebidas lançadas, contagem e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área de vendas em geral
Com experiência na área de vendas em lojas físicas em geral, realizar atendimento e vendas online.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO – TÊXTIL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área de produção de vestimentas e fardamentos em geral, liderar e orientar equipes de corte e costura em geral.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego.
Obrigatório Informática básica ou avançada.
Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.
Disponibilidade de horário.
PUBLICIDADE
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Lavagem de veículos interna e externamente, acabamento (secar, passar cera no caro)
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de leitura de desenho técnico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
PUBLICIDADE
02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na área.
Primeiro Emprego.
Obrigatório curso de AGP.
Desejável ter cursos de atendimento ao público, informática básica.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
Obs.: Encaminhar candidatos com experiência + de 6 meses.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Não necessita de experiência na função.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Realizar atendimento dos clientes conforme o script de : Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.
Primeiro Emprego.
Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.