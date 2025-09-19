A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Sine Amazonas divulga 212 vagas de emprego para esta sexta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 06:43

Ver resumo

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 212 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (19/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: ANALISTA FISCAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na área.
Realizar lançamentos de notas fiscais de entrada e saída; Executar a apuração de tributos diretos e indiretos; Conferir documentos fiscais e validar a correta aplicação de CFOP, CST, NCM e alíquotas. Conduzir análises estratégicas de impactos tributários em operações complexas; Avaliar impactos tributários em operações de compra e venda; Atuar como interface com órgãos fiscalizadores e escritórios de advocacia tributária; Controlar e organizar arquivos e documentos fiscais para auditorias e fiscalizações.
Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS –
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Possuir experiência em rotinas de limpeza em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Possuir experiência em rotinas administrativas, preferencialmente em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: VENDEDORA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Atendimento e vendas na loja física e online via Whatsapp.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA – CBO (5211-40)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável ter curso de informática.
Disponibilidade de horário.

09 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não necessita de experiência na área.
Reposição de mercadorias, atendimento ao público, entre outros.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

06 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Precisa ter experiência com trabalho braçal.
Horário de trabalho: 16h às 23h
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na área.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Total disponibilidade de horário.

01 VAGA: ATENDENTE DE BAR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Preparação de sucos, manuseio de máquina de chopp, separação de bebidas lançadas, contagem e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

03 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área de vendas em geral
Com experiência na área de vendas em lojas físicas em geral, realizar atendimento e vendas online.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO – TÊXTIL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área de produção de vestimentas e fardamentos em geral, liderar e orientar equipes de corte e costura em geral.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego.
Obrigatório Informática básica ou avançada.
Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.
Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Lavagem de veículos interna e externamente, acabamento (secar, passar cera no caro)
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de leitura de desenho técnico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

PUBLICIDADE

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na área.
Primeiro Emprego.
Obrigatório curso de AGP.
Desejável ter cursos de atendimento ao público, informática básica.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
Obs.: Encaminhar candidatos com experiência + de 6 meses.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Não necessita de experiência na função.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Realizar atendimento dos clientes conforme o script de : Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.
Primeiro Emprego.
Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Esporte

Com direito a gol relâmpago, Flamengo derrota Estudiantes no Maracanã

São Paulo é superado por 2 a 0 pela LDU nas quartas da Libertadores.

há 11 minutos

Amazonas

PF apreende 2,1 toneladas de pirarucu em operação contra pesca ilegal no Amazonas

Pescado foi destinado a instituições de caridade locais.

há 44 minutos

Brasil

Governo Lula toparia acordo para reduzir penas do 8/1 desde que não se anistie Bolsonaro

Lula se mostrou favorável a redução de penas no caso dos envolvimentos no 8 de Janeiro.

há 1 hora

Brasil

Michelle volta a postar foto de Lula com camisa a favor de anistia

Em março, Michelle já tinha publicado a mesma imagem.

há 2 horas

Mundo

Venezuela continua exercícios militares no Caribe em resposta à atividade de navios dos EUA

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, deu a ordem de se preparar diante de uma suposta ameaça de invasão dos EUA.

há 3 horas