Sine Amazonas divulga 225 vagas de emprego para esta quarta-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 225 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (13/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Habilidades com informática básica, atendimento ao cliente e domínio de vendas em geral.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Marketing, Vendas e Merchandising

Ter CNH A e veículo próprio.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM MASSAS ALIMENTÍCIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Auxiliar de padeiro e cilindreiro.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Limpeza em geral, lavagem de banheiros, tratamento de pisos, uso de enceradeira etc.

Desejável curso de tratamento de pisos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego ou com experiência mínima na área.

Obrigatório curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro Emprego.

Organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

Jornada de trabalho de 6h.

Vaga também destinada a candidatos PCD.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D e desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Supervisionar o funcionamento diário do restaurante , garantindo a qualidade do atendimento e dos produtos; Elaborar escalas de trabalho e organizar folgas; Realizar reuniões periódicas para alinhamento de metas e procedimentos; Fazer pedidos e negociações com fornecedores; Garantir que o restaurante siga todas as normas sanitárias , trabalhistas e de segurança.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves , peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com máquinas de costura industrial, habilidade em ajuste e conserto de roupas.

Desejável curso de costura.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: MOTORISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

21 VAGAS: MOTORISTA CNH E

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: VENDEDOR (INTERNO E EXTERNO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: MOTORISTA DE ÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: MOTORISTA DE PLATAFORMA (GUINCHO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Gerenciar equipe (contratações, escalas, treinamento e supervisão); Garantir o bom funcionamento do estabelecimento; Acompanhar metas de vendas, produtividade e controle de custos; Resolver conflitos e garantir bom atendimento ao cliente; Fazer pedidos de insumos e controlar o estoque; Zelar pela higiene e normas da vigilância sanitária.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso técnico em Segurança do trabalho.

Obrigatório cursos de NR-1, NR-6, NR-7, NR-11, NR-12, NR-23, NR-32, NR-33, NR-35 e ter conhecimento em Brigada de incêndio.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

15 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com e sem experiência na função.

Auxiliar na construção e manutenção de materiais pré moldados; realizar tarefas gerais de limpeza e organização.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar limpeza, organização e conservação dos ambientes internos e externos; remoção de lixo e resíduos; limpeza de móveis, utensílios e outras superfícies.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

15 VAGAS: INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO JR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Instalar redes de fibra óptica em residências e empresas; Realizar manutenções preventivas e corretivas em redes e equipamentos; Lançar cabos ópticos (drop); Realizar inspeções técnicas, análise de viabilidade e transporte de equipamentos; Configurar roteadores, pontos de acesso wi-fi e dispositivos de rede; Prestar suporte técnico com foco na satisfação do cliente.

Obrigatório CNH AB e conhecimento básico em informática e desejável curso de NR 35.

Desejáveis conhecimento básico em redes de computadores (cabeamento, roteadores, wi-fi); Interesse genuíno em se desenvolver profissionalmente na área de tecnologia, internet e serviços digitais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; seguir leis de trânsito, seguir corretamente a rota certa, certificar-se de que há combustível suficiente, manter o interior do veículo limpo, ser pontual e praticar direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Auxiliar o motorista no carregamento e descarregamento de mercadorias, entrega de encomendas e outras tarefas de apoio.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SOLDADOR JR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar soldagem de componentes e estruturas metálicas; Realizar manutenção e reparos em equipamentos e estruturas.

Ter experiência em soldagem (MIG, MAG, TIG etc.)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensin