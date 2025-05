Sine Amazonas divulga 227 vagas de emprego para esta segunda-feira

Notícias de ManausO Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 227 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (05/05).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

PUBLICIDADE

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

PUBLICIDADE

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil a partir do 5 período.

Sem experiência na área.

Desejável residir próximo ao bairro São Jorge.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.

Com experiência na área.

Obrigatório ter cursos de NR 1, 6, 7, 11, 12, 23, 32, 33 e 35 e conhecimento em brigada de incêndio.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

10 VAGAS: REJUNTADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: MONTADOR DE FÔRMA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Experiência na confecção de gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas, na construção civil em geral.

Obrigatório curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: FERREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área e obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de MOPP e CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MOTORISTA ENTREGADOR – CNH AB

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH AB.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de atendimento ao cliente e informática básica.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de faturamento e informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de financeira e informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com ou sem experiência na área.

Desejável residir próximo aos bairros: Tarumã, Cidade Nova, Monte das Oliveiras, João Paulo, Nova Cidade ou São José.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter cursos na área de almoxarife ou afins.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com vendas em geral para trabalhar em lojas de shopping.

Ter conhecimento com produtos da cultura pop, rock clássico, doramas e etc.

Desejável residir próximo ao Shopping Sumaúma ou Plaza.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS – CNH AB

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Possuir CNH AB e experiência em dirigir KOMBI.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: INSPETOR (A) DE DUTOS (FERISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Acompanhar abertura de pista, preparação e cobertura de vala, travessias e cruzamentos, revestimento anticorrosivo e com concreto.

Desejável curso de qualificação e certificação em inspeção de dutos (FBTS).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: INSPETOR (A) DE PINTURA (FERISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Responsável pela realização dos ensaios e controle de qualidade dos serviços de pintura e qualificação da equipe de pintores industriais e pintores jatistas. Pintura em construção e montagem de dutos;

Desejável curso de qualificação e certificação em inspeção de pintura N1 (ABRACO).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: TÉCNICO (A) DE PLANEJAMENTO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com manutenção em plantas de produção de petróleo, refinarias, petroquímica e indústria química.

Conhecimento avançado nas ferramentas SAP R/3 módulo PS e MM, MS-PROJECT e Microsoft Office.

Desejável curso de qualificação e certificação em inspeção de dutos (FBTS).

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (OBRAS)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar trabalhos como fabricação de postes, paver, mourões, muros pré-moldados e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Residir próximo ao bairro Tarumã.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejável curso de vendas e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGA: AUXILIAR DE COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em interpretar termos técnicos e realizar manutenção de motocicletas em geral.

Obrigatório curso em mecânica e CNH A.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL – ONLINE

Escolaridade: Ensino Médio, Técnico Completo ou Superior Cursando. (Gestão de Logística, Administração ou Processos Gerenciais)

Com experiência na área.

Obrigatório CNH B e conhecimento de pacote office.

Disponibilidade para viagens.

01 VAGA: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo ou Superior Cursando (Administração, Gestão Comercial ou Publicidade e Marketing)

Com experiência na área.

Desejáveis cursos nas áreas de vendas, atendimento ao cliente e informática.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou cursando (Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito)

Com experiência na área.

Habilidades com rotinas fiscais.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Experiência como cozinheiro de peixaria. Preparar, cozinhar e assar peixe em geral.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CHAPEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Executar preparos de alimentos na chapa para o café da manhã.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: SALGADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração.

Com experiência na área de supervisor ou gerente.

Recepcionar clientes, atender reclamações e resolver pedidos; supervisionar serviços do restaurante (reservas, festas e eventos no local); e supervisionar equipes

Desejável ter curso de chefia e liderança, atendimento ao público.

Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis (finais de semana e feriados).

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADA DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Habilidades com carnes e peixes.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando.

Primeiro Emprego ou sem experiência.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO DE PÁTIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Supervisionar e organizar as atividades de pátio como entrada e saída de embarcações e conferência.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência como estoquista, repositor ou funções correlatas.

Obrigatório CNH A .

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COBRANÇA – EXTERNA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH A.

Habilidade com pacote office.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: RETIFICADOR DE CABEÇOTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de mecânica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de manutenção preventiva e corretivas de máquinas e equipamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório NR 35 habilidades no uso de ferramentas de jardinagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.