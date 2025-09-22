Sine Amazonas divulga 230 vagas de emprego para esta segunda-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 230 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (22/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Avalia condições finais da peça; Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal; Controla o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado; Interpreta projeto e ordem de serviço; Traça peças de acordo com as medidas do projeto; Verifica o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Obrigatório curso de Tecnologia da soldagem.

Desejáveis cursos de Leitura e interpretação de desenho técnico industrial e mecânico; NR33 e NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO – QUÍMICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de NR12 atualizado.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Não necessita de experiência na função ou Primeiro emprego.

Conhecimento técnico em triagem de plástico será um diferencial.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SUPERVISOR DE OPERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de NR12, Liderança de equipe e Gestão de pessoas.

Ter conhecimento técnico em extrusão e triagem de plástico.

Disponibilidade para 3º turno.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Possuir experiência em rotinas de limpeza em condomínios prediais.

Ter disponibilidade para início imediato.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em rotinas administrativas, preferencialmente em condomínios prediais.

Ter disponibilidade para início imediato.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável ter curso de informática.

Disponibilidade de horário.

09 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Não necessita de experiência na área.

Reposição de mercadorias, atendimento ao público, entre outros.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Precisa ter experiência com trabalho braçal.

Horário de trabalho: 16h às 23h

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE BAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Preparação de sucos, manuseio de máquina de chopp, separação de bebidas lançadas, contagem e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas em geral

Com experiência na área de vendas em lojas físicas em geral, realizar atendimento e vendas online.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego.

Obrigatório Informática básica ou avançada.

Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Lavagem de veículos interna e externamente, acabamento (secar, passar cera no caro)

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de leitura de desenho técnico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego.

Obrigatório curso de AGP.

Desejável ter cursos de atendimento ao público, informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Não necessita de experiência na função.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento , entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Realizar atendimento dos clientes conforme o script de: Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.

Primeiro Emprego.

Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.