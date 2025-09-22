A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Sine Amazonas divulga 230 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Por Marcia Jornalist

22/09/2025 às 06:24

Ver resumo

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 230 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (22/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

10 VAGAS: SERRALHEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Avalia condições finais da peça; Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal; Controla o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado; Interpreta projeto e ordem de serviço; Traça peças de acordo com as medidas do projeto; Verifica o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.
Obrigatório curso de Tecnologia da soldagem.
Desejáveis cursos de Leitura e interpretação de desenho técnico industrial e mecânico; NR33 e NR35.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

03 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO – QUÍMICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de NR12 atualizado.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

15 VAGAS: SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não necessita de experiência na função ou Primeiro emprego.
Conhecimento técnico em triagem de plástico será um diferencial.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: SUPERVISOR DE OPERAÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de NR12, Liderança de equipe e Gestão de pessoas.
Ter conhecimento técnico em extrusão e triagem de plástico.
Disponibilidade para 3º turno.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: SUSHIMAN
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Possuir experiência em rotinas de limpeza em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência em rotinas administrativas, preferencialmente em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável ter curso de informática.
Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

09 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não necessita de experiência na área.
Reposição de mercadorias, atendimento ao público, entre outros.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

06 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área ou Primeiro Emprego.
Precisa ter experiência com trabalho braçal.
Horário de trabalho: 16h às 23h
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE BAR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Preparação de sucos, manuseio de máquina de chopp, separação de bebidas lançadas, contagem e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

03 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área de vendas em geral
Com experiência na área de vendas em lojas físicas em geral, realizar atendimento e vendas online.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego.
Obrigatório Informática básica ou avançada.
Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.
Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Lavagem de veículos interna e externamente, acabamento (secar, passar cera no caro)
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de leitura de desenho técnico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

PUBLICIDADE

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Primeiro Emprego.
Obrigatório curso de AGP.
Desejável ter cursos de atendimento ao público, informática básica.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Não necessita de experiência na função.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento , entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Realizar atendimento dos clientes conforme o script de: Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.
Primeiro Emprego.
Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Esporte

Santos vence o São Paulo na Vila Belmiro e respira fora da zona de rebaixamento

Com gol de Guilherme, Peixe derrota o Tricolor por 1 a 0 pela 24ª rodada do Brasileirão e ganha fôlego na luta contra o Z4.

há 38 minutos

Mundo

Lula viaja a Nova York para discurso na ONU e pode ter 1º encontro com Trump

Presidente brasileiro participará de debates sobre meio ambiente, Palestina e democracia.

há 42 minutos

Mundo

Trump chama autor da morte de Charlie Kirk de “monstro radicalizado

Declaração ocorreu durante funeral do influenciador.

há 55 minutos

Pará

Polícia apreende 120 tabletes de cocaína em barco com fundo falso no Pará

Seis tripulantes estavam a bordo no momento da abordagem.

há 8 horas

Pará

Pescadores do Marajó formam barreira de barcos contra petróleo na Amazônia

De acordo com os pescadores, a abertura de uma nova frente de exploração petrolífera ameaça diretamente os ecossistemas marinho.

há 9 horas