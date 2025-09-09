Sine Amazonas divulga 237 vagas de emprego para esta terça-feira

Notícias de Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 237 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (09/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – RIO PRETO DA EVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.

Obrigatório CNH B e NR35.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município do Rio Preto da Eva.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público e manutenção da organização da loja e ambiente de trabalho.

Desejável curso de informática básica, almoxarifado e organização.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO/ASSADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO / FISCAL I

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Ciências contábeis ou Gestão financeira, a partir do 4º período.

Com experiência na função.

Contas a pagar e receber, conciliações bancárias, emissão de boletos, faturamento fiscal, controle de pagamentos e apuração de impostos em geral entre outros.

Desejáveis cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de direção defensiva e atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de Excel avançado, informática básica ou avançada.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na função ou primeiro emprego.

Organização do estoque, receber, conferir, armazenar e controlar produtos para garantir a disponibilidade, evitar perdas e otimizar processos.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura, tais como: costura reta, acabamento e fechamento de costura.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Desejável curso na área.

06 VAGAS: PROMOTOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Desejável curso na área.

10 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em assados.

É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência com peixes.

É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ser responsável com o suporte de um auxiliar e através dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção.

Obrigatório curso técnico em manutenção automotiva e técnico em mecânica de veículos.

Desejáveis cursos de NR 10, NR 12, NR 06, mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto e diagnóstico e reparo de falhas em motores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: COMPRADOR (A)

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório domínio em excel.

Total disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de manutenção predial e noções de prevenção contra incêndio.

Cursos obrigatórios (conforme atividades): NR-10 (obrigatório se atuar com elétrica); NR-35 (obrigatório para telhados, fachadas, caixas d’água).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente, que inclui recepcionar, apresentar o cardápio, anotar pedidos e servir alimentos e bebidas, além de manter limpeza e organização do salão e mesas, recolhendo utensílios e higienizando o ambiente.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e garçom.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar e encerar os carros).

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função

Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.

Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês intermediário, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Presidente Figueiredo – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

50 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência como motorista de caminhão CNH D.

Com experiência como Motorista de caminhão Basculante, possuir CNH Categoria D devidamente atualizada, Diferencial possuir curso de NR 11.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.

Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.

60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D

Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)

Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Moto Niveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.

Possuir CNH D.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.

Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

15 VAGAS: FRENTISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.