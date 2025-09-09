A notícia que atravessa o Brasil!

Sine Amazonas divulga 237 vagas de emprego para esta terça-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Por Marcia Jornalist

09/09/2025 às 07:06

Notícias de Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 237 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (09/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – RIO PRETO DA EVA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.
Obrigatório CNH B e NR35.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município do Rio Preto da Eva.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atendimento ao público e manutenção da organização da loja e ambiente de trabalho.
Desejável curso de informática básica, almoxarifado e organização.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO/ASSADOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO / FISCAL I
Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Ciências contábeis ou Gestão financeira, a partir do 4º período.
Com experiência na função.
Contas a pagar e receber, conciliações bancárias, emissão de boletos, faturamento fiscal, controle de pagamentos e apuração de impostos em geral entre outros.
Desejáveis cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório curso de direção defensiva e atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR LOGÍSTICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de Excel avançado, informática básica ou avançada.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Primeiro emprego.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

10 VAGAS: ESTOQUISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com e sem experiência na função ou primeiro emprego.
Organização do estoque, receber, conferir, armazenar e controlar produtos para garantir a disponibilidade, evitar perdas e otimizar processos.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura, tais como: costura reta, acabamento e fechamento de costura.
Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Desejável curso na área.

06 VAGAS: PROMOTOR (A) EXTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Desejável curso na área.

10 VAGAS: CHURRASQUEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência em assados.
É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: COZINHEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência com peixes.
É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Ser responsável com o suporte de um auxiliar e através dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção.
Obrigatório curso técnico em manutenção automotiva e técnico em mecânica de veículos.
Desejáveis cursos de NR 10, NR 12, NR 06, mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto e diagnóstico e reparo de falhas em motores.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: COMPRADOR (A)
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório domínio em excel.
Total disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARTÍFICE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de manutenção predial e noções de prevenção contra incêndio.
Cursos obrigatórios (conforme atividades): NR-10 (obrigatório se atuar com elétrica); NR-35 (obrigatório para telhados, fachadas, caixas d’água).
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

06 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atendimento ao cliente, que inclui recepcionar, apresentar o cardápio, anotar pedidos e servir alimentos e bebidas, além de manter limpeza e organização do salão e mesas, recolhendo utensílios e higienizando o ambiente.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e garçom.
Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de montagem de móveis.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

03 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar e encerar os carros).
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Sem experiência na função
Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.
Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência mínima na função.
Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.
Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.
Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)
Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.
Com experiência na função.
Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.
Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês intermediário, Gestão de Recursos.
Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Presidente Figueiredo – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

50 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência como motorista de caminhão CNH D.
Com experiência como Motorista de caminhão Basculante, possuir CNH Categoria D devidamente atualizada, Diferencial possuir curso de NR 11.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.

60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D
Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)
Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Moto Niveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.
Possuir CNH D.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

15 VAGAS: FRENTISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Sem ou com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

