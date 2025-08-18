Sine Amazonas divulga 239 vagas de emprego para esta segunda-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 239 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (18/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso em elétrica básica e de refrigeração.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso em elétrica básica e de refrigeração.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRO PESADO – CAT D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Dirigir veículos e fazer transporte de materiais e produtos conforme solicitação;

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Realizar as atividades de cozinha e passar roupas.

Residir próximo do Bairro Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA DE DP JR

Escolaridade: Ensino Superior Completo, Gestão de RH, Ciências Contábeis, Administração, Recursos Humanos ou correlatas.

Com experiência na função.

Conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária; experiência prévia em rotinas de departamento pessoal; Desejável conhecimento em sistema de folha (IOPTES 6C).

Obrigatório conhecimento com pacote office.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE DP JR

Escolaridade: Ensino Superior Completo, Gestão de RH, Ciências Contábeis, Administração, Recursos Humanos ou correlatas.

Com experiência na função.

Conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária; experiência com e-social; experiência prévia em rotinas de departamento pessoal; Conhecimento em controle e apuração de benefícios; Conhecimento em controle de ponto; Apoiar a liderança em questões internas baseadas nas diretrizes da Empresa; Conhecimento básico em rotinas administrativas do departamento pessoal; Desejável conhecimento em sistema de folha (IOPTES 6C).

Obrigatório conhecimento com pacote office.

Disponibilidade de horário

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Disponibilidade de trabalho das 14:30 às 23:00.

06 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Controlar estoque e inventário; recebimento e separação de mercadorias; expedição de produtos; atendimento ao balcão e apoio nas atividades de logística em geral.

Obrigatório conhecimento em pacote office.

Obrigatório CNH AB

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Planejar e organizar as atividades da obra, controlar o fluxo de materiais e equipamentos e garantir o cumprimento de prazos.

Obrigatório cursos NR 12, NR 18 e NR 35.

Preferência residir nas proximiddaes da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em operação de equipamentos compactadores, furadeiras, martelos e pneumáticos.

Obrigatório cursos NR 18, NR 33 e NR 35.

Preferência residir nas proximiddaes da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Executar serviços de obras de construção civil, tarefas simples e auxiliar na edificação e reforma na construção civil.

Obrigatório cursos NR 33 e NR 35.

Preferência residir nas proximidades da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: – JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Cultivar e manter áreas verdes, como jardins e parques; preparação de solo, poda, plantio, irrigação; controle de pragas e doenças e manutenção de equipamentos.

Obrigatório NR35 e NR12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Supervisionar o funcionamento diário do restaurante, garantindo a qualidade do atendimento e dos produtos; elaborar escalas de trabalho e organizar folgas; realizar reuniões periódicas para alinhamento de metas e procedimentos; fazer pedidos e negociações com fornecedores; garantir que o restaurante siga todas as normas sanitárias, trabalhistas e de segurança.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ARRUMADOR DE CARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter experiência com carga e descarga.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.

Obrigatório curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

03 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

25 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

O profissional será responsável por buscar novas oportunidades e conquistar clientes, construindo relacionamentos de confiança. É essencial que conheça bem os produtos e mantenha-se constantemente atualizado. Também deverá planejar suas visitas de forma eficiente, registrando os resultados para otimizar tempo. Além disso, terá como atribuições fechar vendas, bater metas, acompanhar pedidos e negociações, bem como apoiar no planejamento comercial.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Diferencial experiência em shoppings e centros comerciais.

Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

Vaga também destinada a PCD e Reabilitados INSS

10 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável experiência no sistema WMS.

Experiência na área de almoxarifado, logística, armazenagem ou movimentação de cargas (matrin, empilhadeira).

Desejável disponibilidade para trabalhar no bairro Tarumã, local Avenida do Turismo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: VENDEDORA DE UNIFORMES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em vendas, boa comunicação, orientação para resultados e trabalho em equipe.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Habilidades com informática básica, atendimento ao cliente e domínio de vendas em geral.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Limpeza em geral, lavagem de banheiros, tratamento de pisos, uso de enceradeira etc.

Desejável curso de tratamento de pisos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro Emprego.

Organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

Jornada de trabalho de 6h.

Vaga também destinada a candidatos PCD.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS : CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves, peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE (TÊXTIL)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: MOTORISTA DE ÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: MOTORISTA DE PLATAFORMA (GUINCHO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar tarefas de manutenção, reparos e pequenos trabalhos em diversos ambientes, tanto corporativos quanto residenciais.

A função exige habilidades manuais e conhecimento em diferentes áreas, como pintura, carpintaria e elétrica, visando garantir a conservação e bom funcionamento dos espaços.

Obrigatório NR35, NR12, NR10.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área ou em Serviços Gerais e Doméstica

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: OPERADOR (A) DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente; oferecer produtos; receber e organizar mercadorias; remarcar preços; realizar a limpeza diária do salão de vendas, (vitrines internas e externas) e operar caixa.

Desejável residir próximo aos bairros: Centro, Chapada e Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÕES) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Suporte às atividades do setor de costura e produção, auxiliando na preparação, montagem, revisão e organização.

Desejável curso de corte e costura.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: BALCONISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função ou Primeiro Emprego.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem ou com experiência na função.

Armazenar corretamente os produtos nos racks e gôndolas; auxiliar nas atividades de separação de produtos; separar as mercadorias conforme endereço e quantidade solicitada; acompanhar divergências de recebimento, pedidos e mercadorias; acompanhar pedidos estornados; analisar se os produtos retornados estão em condições de voltar ao estoque ou serão descartados.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.