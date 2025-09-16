Sine Amazonas divulga 275 vagas de emprego para esta terça-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 275 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (16/09).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
02 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO RESIDENCIAL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório certificado de refrigerista.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não é necessária experiência na função.
Receber, conferir e armazenar mercadorias; Fazer triagem; Abastecer setores; Separar materiais ou produtos para expedição ou utilização interna; Auxiliar na carga e descarga de mercadorias; Organizar o local de trabalho; Manter o estoque através de relatórios e registros diários.
Obrigatório Informática básica ou avançada.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego.
Obrigatório Informática básica ou avançada.
Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: LAVADOR DE LOUÇAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AÇOUGUEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Auxiliar nos cortes de carne e montagem dos espetos para churrasco.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
PUBLICIDADE
Com experiência na função.
Lavagem de veículos interna e externamente, acabamento (secar, passar cera no caro)
Desejáveis cursos voltados para a função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Ter experiência em rotinas administrativas, preferencialmente em condomínios.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Experiência com rotinas de limpeza em condomínios prediais.
Ter disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Trabalho com obras em diversas áreas, manuseio de material, ajuda na logística das rotas.
Desejáveis cursos voltados à área de construção civil.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO PREDIAL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável NR10 e NR35
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Realizar abertura e fechamento de caixa diariamente, controlar entradas e saídas financeiras com relatórios simples e precisos, apoiar a gestão administrativa, apoiar nas demandas do dia a dia do espaço, auxiliar na organização do ambiente e atendimento a clientes quando necessário.
Desejável experiência prévia com caixa, controle financeiro ou rotinas administrativas, noções básicas de informática e experiência com atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
PUBLICIDADE
Sem experiência na função/Primeiro emprego.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de leitura de desenho técnico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulico, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência comprovada em condomínio ou outros, na área de limpeza. Conhecimento de produtos de limpeza.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AJUDANTE DE DEPÓSITO (ARMAZENISTA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Ter experiência na separação de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria com conhecimento em organização de estoque e fazer entrega de mercadorias para clientes juntamente com o motorista.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando na área Administrativa..
Com experiência na função.
Ter experiência na área administrativa nos setores de compras/financeiro/
Possuir habilidades em planilhas de Excel, serviços administrativos em geral e informática nível intermediário.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Engenharia Civil.
Com experiência na função.
Desejável curso de inglês básico ou intermediário.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
PUBLICIDADE
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.
01 VAGA: SUSHIMAN
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Contabilidade ou Administração.
Com experiência em Contabilização Financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviços em geral e Construção civil.
Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro real.
Conciliação, Fechamento de balanço e demais Demonstrativos contábeis
Experiência com Declarações Sped ECD e ECD e e- LALUR
Apuração do IRPJ / CSLL Anual (por estimativa) e trimestral.
Disponibilidade de horário.
Desejável ter cursos em Contabilidade Avançada e Análise de Balanço.
08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
06 VAGAS: MANOBRISTA CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
PUBLICIDADE
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.
60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS – Presidente Figueiredo
Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D
Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)
Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Motoniveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.
Possuir CNH D.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – Rio Preto da Eva
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.
Obrigatório CNH B e NR35.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município do RIO PRETO DA EVA.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
02 VAGAS: VIGIA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de Agente de Portaria.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Não necessita de experiência na função.
Desejável ter cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.