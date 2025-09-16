Sine Amazonas divulga 275 vagas de emprego para esta terça-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 275 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (16/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO RESIDENCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório certificado de refrigerista.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Não é necessária experiência na função.

Receber, conferir e armazenar mercadorias; Fazer triagem; Abastecer setores; Separar materiais ou produtos para expedição ou utilização interna; Auxiliar na carga e descarga de mercadorias; Organizar o local de trabalho; Manter o estoque através de relatórios e registros diários.

Obrigatório Informática básica ou avançada.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego.

Obrigatório Informática básica ou avançada.

Os candidatos farão um teste nas máquinas de costura.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE LOUÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar nos cortes de carne e montagem dos espetos para churrasco.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

PUBLICIDADE

Com experiência na função.

Lavagem de veículos interna e externamente, acabamento (secar, passar cera no caro)

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em rotinas administrativas, preferencialmente em condomínios.

Ter disponibilidade para início imediato.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com rotinas de limpeza em condomínios prediais.

Ter disponibilidade para início imediato.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Trabalho com obras em diversas áreas, manuseio de material, ajuda na logística das rotas.

Desejáveis cursos voltados à área de construção civil.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável NR10 e NR35

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Realizar abertura e fechamento de caixa diariamente, controlar entradas e saídas financeiras com relatórios simples e precisos, apoiar a gestão administrativa, apoiar nas demandas do dia a dia do espaço, auxiliar na organização do ambiente e atendimento a clientes quando necessário.

Desejável experiência prévia com caixa, controle financeiro ou rotinas administrativas, noções básicas de informática e experiência com atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

PUBLICIDADE

Sem experiência na função/Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de leitura de desenho técnico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulico, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em condomínio ou outros, na área de limpeza. Conhecimento de produtos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AJUDANTE DE DEPÓSITO (ARMAZENISTA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na separação de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria com conhecimento em organização de estoque e fazer entrega de mercadorias para clientes juntamente com o motorista.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando na área Administrativa..

Com experiência na função.

Ter experiência na área administrativa nos setores de compras/financeiro/ faturamento.

Possuir habilidades em planilhas de Excel, serviços administrativos em geral e informática nível intermediário.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Engenharia Civil.

Com experiência na função.

Desejável curso de inglês básico ou intermediário.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Contabilidade ou Administração.

Com experiência em Contabilização Financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviços em geral e Construção civil.

Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro real.

Conciliação, Fechamento de balanço e demais Demonstrativos contábeis

Experiência com Declarações Sped ECD e ECD e e- LALUR

Apuração do IRPJ / CSLL Anual (por estimativa) e trimestral.

Disponibilidade de horário.

Desejável ter cursos em Contabilidade Avançada e Análise de Balanço.

08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: MANOBRISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

PUBLICIDADE

Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am. gov.br)

60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS – Presidente Figueiredo

Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D

Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)

Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Motoniveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.

Possuir CNH D.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – Rio Preto da Eva

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.

Obrigatório CNH B e NR35.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município do RIO PRETO DA EVA.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: VIGIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de Agente de Portaria.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Não necessita de experiência na função.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.