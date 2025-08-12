Sine Amazonas divulga 286 vagas de emprego para esta terça-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 286 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (12/08).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL
Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)
Com experiência na função.
Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.
Disponibilidade para viajar.
01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA
Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de NR 11 – empilhadeira
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D e desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
05 VAGAS: JARDINEIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.
Obrigatório ter cursos de NR 12 E NR 35.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: REPOSITOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência mínima na função.
Desejável curso de atendimento ao cliente, reposição e logística.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
01 VAGA :GERENTE DE RESTAURANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência mínima na função.
Supervisionar o funcionamento diário do restaurante , garantindo a qualidade do atendimento e dos produtos; Elaborar escalas de trabalho e organizar folgas; Realizar reuniões periódicas para alinhamento de metas e procedimentos; Fazer pedidos e negociações com fornecedores; Garantir que o restaurante siga todas as normas sanitárias , trabalhistas e de segurança.
Desejável cursos na área.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS : CHURRASQUEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência mínima na função.
Selecionar, cortar e temperar carnes, aves , peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.
Desejável cursos na área.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência com máquinas de costura industrial, habilidade em ajuste e conserto de roupas.
Desejável curso de costura.
Disponibilidade de horário.
15 VAGAS: AJUDANTE GERAL (MATERIAL RECICLÁVEL)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Sem experiência na função.
Separação de resíduos industriais como plástico, papel, papelão entre outros.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: SERIGRAFISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
05 VAGAS: MOTORISTA CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
21 VAGAS: MOTORISTA CNH E
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
10 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de Logística e Almoxarifado.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
05 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
10 VAGAS: VENDEDOR (INTERNO E EXTERNO)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
05 VAGAS: MOTORISTA DE ÔNIBUS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
10 VAGAS: MOTORISTA DE PLATAFORMA (GUINCHO)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função (diferencial em shoppings e centros comerciais)
Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.
Disponibilidade de horário.
Vagas destinadas também ao público PCDs e Reabilitados INSS.
20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (BANHERISTAS)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função (diferencial em shoppings e centros comerciais)
Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.
Disponibilidade de horário.
Vagas destinadas também ao público PCDs e Reabilitados INSS.
01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Gerenciar equipe (contratações, escalas, treinamento e supervisão); Garantir o bom funcionamento do estabelecimento; Acompanhar metas de vendas, produtividade e controle de custos; Resolver conflitos e garantir bom atendimento ao cliente; Fazer pedidos de insumos e controlar o estoque; Zelar pela higiene e normas da vigilância sanitária.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Escolaridade: Ensino Técnico Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso técnico em Segurança do trabalho.
Obrigatório cursos de NR-1, NR-6, NR-7, NR-11, NR-12, NR-23, NR-32, NR-33, NR-35 e ter conhecimento em Brigada de incêndio.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Possuir habilidades com redes sociais.
Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
01 VAGA: AÇOUGUEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar cortes especiais.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
15 VAGAS: ARTÍFICE
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com e sem experiência na função.
Auxiliar na construção e manutenção de materiais pré moldados; realizar tarefas gerais de limpeza e organização.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e montagem de móveis.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar limpeza, organização e conservação dos ambientes internos e externos; remoção de lixo e resíduos; limpeza de móveis, utensílios e outras superfícies.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar
15 VAGAS: INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO JR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Instalar redes de fibra óptica em residências e empresas; Realizar manutenções preventivas e corretivas em redes e equipamentos; Lançar cabos ópticos (drop); Realizar inspeções técnicas, análise de viabilidade e transporte de equipamentos; Configurar roteadores, pontos de acesso wi-fi e dispositivos de rede; Prestar suporte técnico com foco na satisfação do cliente.
Obrigatório CNH AB e conhecimento básico em informática e desejável curso de NR 35.
Desejáveis conhecimento básico em redes de computadores (cabeamento, roteadores, wi-fi); Interesse genuíno em se desenvolver profissionalmente na área de tecnologia, internet e serviços digitais.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Obrigatório CNH D.
Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; seguir leis de trânsito, seguir corretamente a rota certa, certificar-se de que há combustível suficiente, manter o interior do veículo limpo, ser pontual e praticar direção defensiva.
Disponibilidade de horário