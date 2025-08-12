Sine Amazonas divulga 286 vagas de emprego para esta terça-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 286 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (12/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de NR 11 – empilhadeira

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D e desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: REPOSITOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Desejável curso de atendimento ao cliente, reposição e logística.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA :GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Supervisionar o funcionamento diário do restaurante , garantindo a qualidade do atendimento e dos produtos; Elaborar escalas de trabalho e organizar folgas; Realizar reuniões periódicas para alinhamento de metas e procedimentos; Fazer pedidos e negociações com fornecedores; Garantir que o restaurante siga todas as normas sanitárias , trabalhistas e de segurança.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS : CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves , peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com máquinas de costura industrial, habilidade em ajuste e conserto de roupas.

Desejável curso de costura.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: AJUDANTE GERAL (MATERIAL RECICLÁVEL)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

Separação de resíduos industriais como plástico, papel, papelão entre outros.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: MOTORISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

21 VAGAS: MOTORISTA CNH E

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de Logística e Almoxarifado.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: VENDEDOR (INTERNO E EXTERNO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: MOTORISTA DE ÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: MOTORISTA DE PLATAFORMA (GUINCHO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função (diferencial em shoppings e centros comerciais)

Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

Vagas destinadas também ao público PCDs e Reabilitados INSS.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (BANHERISTAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função (diferencial em shoppings e centros comerciais)

Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

Vagas destinadas também ao público PCDs e Reabilitados INSS.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Gerenciar equipe (contratações, escalas, treinamento e supervisão); Garantir o bom funcionamento do estabelecimento; Acompanhar metas de vendas, produtividade e controle de custos; Resolver conflitos e garantir bom atendimento ao cliente; Fazer pedidos de insumos e controlar o estoque; Zelar pela higiene e normas da vigilância sanitária.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso técnico em Segurança do trabalho.

Obrigatório cursos de NR-1, NR-6, NR-7, NR-11, NR-12, NR-23, NR-32, NR-33, NR-35 e ter conhecimento em Brigada de incêndio.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar cortes especiais.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

15 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com e sem experiência na função.

Auxiliar na construção e manutenção de materiais pré moldados; realizar tarefas gerais de limpeza e organização.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar limpeza, organização e conservação dos ambientes internos e externos; remoção de lixo e resíduos; limpeza de móveis, utensílios e outras superfícies.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

15 VAGAS: INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO JR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Instalar redes de fibra óptica em residências e empresas; Realizar manutenções preventivas e corretivas em redes e equipamentos; Lançar cabos ópticos (drop); Realizar inspeções técnicas, análise de viabilidade e transporte de equipamentos; Configurar roteadores, pontos de acesso wi-fi e dispositivos de rede; Prestar suporte técnico com foco na satisfação do cliente.

Obrigatório CNH AB e conhecimento básico em informática e desejável curso de NR 35.

Desejáveis conhecimento básico em redes de computadores (cabeamento, roteadores, wi-fi); Interesse genuíno em se desenvolver profissionalmente na área de tecnologia, internet e serviços digitais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; seguir leis de trânsito, seguir corretamente a rota certa, certificar-se de que há combustível suficiente, manter o interior do veículo limpo, ser pontual e praticar direção defensiva.

Disponibilidade de horário