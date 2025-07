Sine Amazonas divulga 295 vagas de emprego para esta terça-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 295 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (29/07).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Diferencial conhecimento na área financeira.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: RECEPCIONISTA DE HOTEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar atendimento ao público e telefônico; check in e check out; fechamento e caixa; suporte aos clientes durante a estadia.

Desejável curso de atendimento ao cliente ou recepcionista e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SUPERVISORA DE ANDAR (HOTEL)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando ou Completo em Turismo ou Hotelaria.

Com experiência na área.

Coordenar e supervisionar as atividades de limpeza e arrumação dos andares do hotel, garantindo um ambiente limpo, organizado e acolhedor para os hóspedes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área ou primeiro emprego.

Captação de clientes presencialmente; participação em eventos e ações; panfletagem e abordagem ativa de clientes em locais públicos.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área ou primeiro emprego.

Executar atividades de abertura de rosca e usinagem de peças.

Habilidades com torno mecânico e conhecimento em metrologia.

Desejável curso de torneiro mecânico.

Residir no bairro Tarumã e adjacências.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de manipulação de alimentos e conhecimento básico em técnicas de higiene.

Auxiliar o pizzaiolo no preparo de massas, molhos e recheios, seguindo as receitas e padrões estabelecidos pela casa. Realizar o corte preciso e a organização dos ingredientes, garantindo a higiene e a padronização. Manter a estação de trabalho limpa e organizada, seguindo as normas de higiene e segurança alimentar da ANVISA. Lavar e higienizar os utensílios, equipamentos e a área de preparo continuamente. Apoiar o pizzaiolo na montagem e forneamento das pizzas.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de manipulação de alimentos e conhecimento básico em técnicas de higiene.

Executar o pré-preparo dos ingredientes, incluindo cortar, picar, descascar e porcionar. Cozinhar, assar, fritar e grelhar diversos tipos de alimentos, seguindo receitas e padrões estabelecidos. Preparar molhos, acompanhamentos e guarnições. Montar e finalizar pratos para servir.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Nutrição

Com experiência na área.

Desejável pós-graduação na área e conhecimento em gestão de UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição), Implantação de MBPF e POP’s e RDC 216.

Supervisionar a produção das refeições, desde o recebimento dos alimentos até a distribuição final, controlar e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, seguindo as normas da ANVISA e do Manual de Boas Práticas, gerenciar a equipe da cozinha, incluindo auxiliares, cozinheiros e técnicos, promovendo treinamentos e monitoramento constante, implantar e monitorar o controle de qualidade, elaborar relatórios técnicos e indicadores de desempenho da unidade, atender auditorias internas e externas de segurança alimentar e qualidade.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: ENGENHEIRA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Engenharia Civil

Com experiência na área.

Desejável pós-graduação na área e conhecimento em AutoCAD.

Acompanhar e fiscalizar a execução das etapas da obra, garantindo o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Interpretar projetos técnicos e orientar a equipe quanto a correta execução dos serviços; Coordenar equipes de trabalho; Controlar o uso de materiais e insumos; Realizar medições de serviços executados e acompanhar contratos com fornecedores e empreiteiros; Assegurar o cumprimento das normas técnicas, ambientais, de segurança do trabalho e legislações vigentes; Elaborar relatórios de acompanhamento de obra e registrar o andamento físico; Realizar testes de controle tecnológico dos materiais; Participar de reuniões de obra com clientes, projetistas, fornecedores e equipe interna.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PROJETISTA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Arquitetura.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ENCARREGADO (A) DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo nas áreas de Gestão de RH, Psicologia ou Administração.

Com experiência na área.

Desejável curso voltado para área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: ESTAGIÁRIO (A) DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Engenharia Civil a partir do 3° período.

Sem experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área.

Com experiência na área.

Conhecimento e experiência em gestão de mídias sociais, criação de conteúdo e engajamento com o público.

Desejável conhecimento em ferramentas de análise de métricas e campanhas publicitárias dentre outras atividades.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: LAVADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável CNH A ou B.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: SERVENTES DE OBRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ATENDENTE DE BALCÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou primeiro emprego.

Executar atividades de atendimento de balcão para restaurante.

Desejável curso voltado para a área.

Disponibilidade de horário de shopping.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de manipulação de alimentos e experiência no preparo de grelhados.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com e sem experiência na área.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa em geral. É um trabalho que exige força e esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: MOTORISTA (CNH D)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Entregas de materiais dos produtos vendidos pela empresa de forma externa. É um trabalho que exige atenção contínua com a legislação de trânsito, conferência e cuidado com os produtos que são transportados e entregues aos nossos clientes, além do compromisso, competência, pontualidade, respeito e cordialidade de forma geral.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Auxiliar o motorista no carregamento e descarregamento de mercadorias, entrega de encomendas e outras tarefas de apoio.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em materiais de construção, alvenaria, argamassa, concreto, revestimento e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de montagem naval ou leitura de desenho; NR-06, NR-17, NR-33, NR-34, NR-35

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

30 VAGAS: SOLDADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de soldagem naval; NR-06, NR-17, NR-33, NR-34, NR-35

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: REPOSITOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Controlar a entrada e saída de mercadorias, expor mercadorias nos pontos de vendas, promover venda de produtos, demonstrar produtos, preparar mercadorias para vendas, atender clientes

Desejável habilidade em informática, noções de logística e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CHAPISTA – LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Preparar alimentos na chapa (carnes, ovos, sanduíches, grelhados). Seguir normas de segurança alimentar. Uso de EPI, cuidados com contaminação cruzada, temperatura correta dos alimentos. Organizar os insumos nas áreas de trabalho. Trabalho em equipe.

Desejável curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de mecânica básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: COSTUREIRO (A) – IRANDUBA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar confecção de peças de enxoval (como lençóis, fronhas, colchas, cortinas, entre outros), garantindo a qualidade, acabamento e padrão exigido pela empresa ou cliente; utilizar máquinas industriais (reta, overlock, galoneira, interlock); interpretar moldes, medidas e especificações de produção; realizar acabamento e revisão das peças produzidas;

Desejável curso de corte e costura.

Disponibilidade para trabalhar em Iranduba.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SEPARADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Executar atividades de carga e descarga de material; uso correto de equipamentos, organização do espaço de armazenamento; selecionar e classificar resíduos sólidos que podem ser reciclados; separar por tipo e qualidade; preparar e embalar para etapa de processamento.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Apto para candidatos com deficiência.

01 VAGA: ENCARREGADO DE OBRA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na área.

Supervisionar execução de obras; inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; executar controle tecnológico de materiais e solos; executar a manutenção e conservação de obras; fazer visita técnica para diagnósticos; orçar serviços; providenciar o reparo;

Habilidades com pacote office.

Obrigatório ter cursos: NR 6, NR 12, NR 18, NR 8, NR 35.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário e viagem.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO/GESSEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável experiência com Drywall.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório ter cursos de NR 35, NR 12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento ao público.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas para supervisão de produção.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas de compras e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de auxiliar de produção de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SALGADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de produção de salgados.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de panificação.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejável curso profissionalizante em técnicas de vendas e ter habilidades com redes sociais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.