Sine Amazonas divulga 309 vagas de emprego para esta quinta-feira

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 309 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (15/07).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: MOTORISTA CARRO PESADO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Dirigir veículos, fazer o transporte de materiais e produtos conforme solicitação, observando as leis de trânsito e normas de segurança. Zelando pela segurança e eficácia da entrega.

Obrigatório CNH D atualizada.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar limpeza de salas e banheiros.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ARRUMADOR DE CARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter experiência com carga e descarga.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.

Obrigatório curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

03 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório cursos de NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

25 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

O profissional será responsável por buscar novas oportunidades e conquistar clientes, construindo relacionamentos de confiança. É essencial que conheça bem os produtos e mantenha-se constantemente atualizado. Também deverá planejar suas visitas de forma eficiente, registrando os resultados para otimizar tempo. Além disso, terá como atribuições fechar vendas, bater metas, acompanhar pedidos e negociações, bem como apoiar no planejamento comercial.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA ENTREGADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Conduzir veículos para transporte de mercadorias, realizar carga e descarga no local de coleta ou entrega, zelar pela manutenção, limpeza e conservação do veículo. Seguir normas de trânsito e segurança no transporte de cargas, coleta de assinaturas.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Diferencial experiência em shoppings e centros comerciais.

Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

Vaga também destinada a PCD e Reabilitados INSS

10 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável experiência no sistema WMS.

Desejável disponibilidade para trabalhar no bairro Tarumã, local Avenida do Turismo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

Salário: R$ 1.563,00

Benefícios: Vale Refeição (R$ 20,00 ao dia) + Vale Transporte + Vale Alimentação (R$ 95,80).

01 VAGA: VENDEDORA DE UNIFORME

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em vendas, boa comunicação, orientação para resultados e trabalho em equipe.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Habilidades com informática básica, atendimento ao cliente e domínio de vendas em geral.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável cursos na área de Marketing, Vendas e Merchandising

Ter CNH A e veículo próprio.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM MASSAS ALIMENTÍCIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável cursos na área de Auxiliar de padeiro e cilindreiro.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Limpeza em geral, lavagem de banheiros, tratamento de pisos, uso de enceradeira etc.

Desejável curso de tratamento de pisos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego ou com experiência mínima na área.

Obrigatório curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro Emprego.

Organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

Jornada de trabalho de 6h.

Vaga também destinada a candidatos PCD.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Obrigatório CNH D e desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS : CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves , peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com máquinas de costura industrial, habilidade em ajuste e conserto de roupas.

Desejável curso de costura.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: MOTORISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

21 VAGAS: MOTORISTA CNH E

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de direção defensiva e MOPP

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

05 VAGAS: MOTORISTA DE ÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: MOTORISTA DE PLATAFORMA (GUINCHO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Gerenciar equipe (contratações, escalas, treinamento e supervisão); Garantir o bom funcionamento do estabelecimento; Acompanhar metas de vendas, produtividade e controle de custos; Resolver conflitos e garantir bom atendimento ao cliente; Fazer pedidos de insumos e controlar o estoque; Zelar pela higiene e normas da vigilância sanitária.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

15 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com e sem experiência na função.

Auxiliar na construção e manutenção de materiais pré moldados; realizar tarefas gerais de limpeza e organização.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar